भाजपा और लोजपा सीट बंटवारे पर डील के करीब, चिराग पासवान बोले- सम्मानजनक बातें हो रही है

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोजपा-आर और बीजेपी की डील करीब-करीब फाइनल हो गई है। शुक्रवार को नित्यानंद राय एक बार फिर चिराग पासवान से मिले। करीब 30 मिनट बैठक चली। चिराग ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा, किन सीटों पर लड़ेगा। सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। सम्मानजनक और सकारात्मक बातें हो रही है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 10 Oct 2025 12:27 PM
बिहार चुनाव की घोषणा के बाद से एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद जोरों पर है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एक बार फिर लोजपा-आर के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। करीब आधे घंटे बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन के अंदर कौन कहां से लड़ेगा, किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है।

चिराग ने बताया कि सम्मान जनक और सकारात्मक बातें हो रही है। बहुत जल्द सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। बैठक में सीटों को लेकर लंबी बातचीत हुई है। जिसके बाद माना जा रहा है भाजपा और लोजपा-आर के बीच सीटों को लेकर बात लगभग बन गई है।

आपको बता दें बीते 24 घंटे में चौथी बार नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि चिराग को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने नित्यानंद राय को सौंपी थी। बीते गुरूवार को भी चिराग को मनाने नित्यानंद राय दो बार उनके दिल्ली स्थित आवास पर गए। सहमति नहीं बनता देख फिर देर शाम बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी नित्यानंद राय के साथ चिराग के आवास पर पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट बात हुई। थी।

मालूम हो कि चिराग पासवान को उनकी मांग के अनुरूप एनडीए में सीटें देने पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इसको लेकर चिराग पासवान नाराज चल रहे थे। बैठक के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि सबकुछ सकारात्मक है। एनडीए में सीट बंटवारे की कवायद आखिरी दौर में चल रही है। फिलहाल अब लग रहा है कि चिराग को भाजपा ने मना लिया है।