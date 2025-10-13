Hindi NewsBihar NewsBihar News Bhagalpur riot advocate Abhaykant given Jan Suraj ticket Prashant Kishor Muslim card
भागलपुर दंगे के योद्धा अभयकांत को जन सुराज का टिकट, प्रशांत किशोर ने खेला मुस्लिम कार्ड?
Bihar Election: जन सुराज ने अपनी दूसरी लिस्ट में भागलपुर सीट से अधिवक्ता अभयकांत झा को टिकट दिया है। अभयकांत झा ने भागलपुर दंगा के पीड़ित मुसलमानों की कानूनी लड़ाई लड़ी।
Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:34 PM
Bihar Election Jan Suraaj: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दूसरा कैंडिडेट लिस्ट जारी हो गया है। दूसरी लिस्ट में 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। अबतक 116 सीटों पर जन सुराज ने टिकट का ऐलान कर दिया है जिनमें 25 सीटें सुरक्षित श्रेणी की हैं। लिस्ट में जो खास नाम शामिल हैं उनमें अभयकांत झा का नाम है जिन्होंने भागलपुर दंगे के पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अभयकांत झा 74 साल की उम्र में जन सुराजी बने हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
