Bihar News Asam Girl escaped from kishanganj Red Light Area told pain of sex work अंधेरी कोठरियों में कबतक सिसकेंगी लाडो? रेडलाइट एरिया से भागी युवती का दर्द रुला देगी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News Asam Girl escaped from kishanganj Red Light Area told pain of sex work

अंधेरी कोठरियों में कबतक सिसकेंगी लाडो? रेडलाइट एरिया से भागी युवती का दर्द रुला देगी

असम की लड़की ने बताया कि उसे जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। ग्राहक उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करते थे।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:44 AM
share Share
Follow Us on
अंधेरी कोठरियों में कबतक सिसकेंगी लाडो? रेडलाइट एरिया से भागी युवती का दर्द रुला देगी

बिहार के किशनगंज शहर के खगड़ा रेड लाइट एरिया में एक बार फिर जबरन देह व्यापार में धकेली गई असम की एक नाबालिग लड़की किसी तरह भाग कर एक टोला पहुंच गई। वहां स्थानीय लोगों ने उसकी हालत देखकर तत्काल मदद की और सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती को अपने संरक्षण में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती डरी-सहमी हुई थी और किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। लोगों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए उसे सुरक्षित रखा और पुलिस को सूचना दी। कुछ लोगों ने बताया कि बीते कुछ महीनों में खगड़ा रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों को जबरन देह व्यापार में झोंके जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, बावजूद इसके इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। असम की लड़की ने बताया कि उसे जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। ग्राहक उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करते थे। एक दिन में कई ग्राहकों के पास उसे भेजा जाता था। ग्राहक उसे नोचते थे।

ये भी पढ़ें:JDU को झटका, संतोष कुशवाहा RJD में जा रहे, पप्पू यादव ने पूर्णिया में हराया था
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जबरन देह व्यापार जारी

बताया जा रहा है कि अगस्त से अब तक खगड़ा रेड लाइट एरिया में आधा दर्जन से अधिक बार छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान कई नाबालिग लड़कियों को मुक्त भी कराया गया है और आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बावजूद इसके नाबालिगों की खरीद-फरोख्त और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेले जाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एसपी सागर कुमार ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और समाज के कमजोर वर्ग की बेटियों के साथ हो रहे इस अमानवीय व्यवहार पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इस तरह की कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

ये भी पढ़ें:Bihar Election: सीमांचल में महिला वोटरों पर सबकी नजर, SIR से बिगड़ा जीत का गणित

समाज की भी है जिम्मेदारी, तभी रुकेगा घिनोना काम

इस पूरी घटना ने एक बार फिर खगड़ा रेड लाइट एरिया में चल रहे कथित देह व्यापार के गोरखधंधे को उजागर कर दिया है। यह सवाल उठता है कि जब पुलिस की छापेमारी के बावजूद ऐसा धंधा जारी है, तो कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर भी मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज और प्रशासन, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गोरखधंधे को जड़ से खत्म किया जाए और पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलाया जाए।

ये भी पढ़ें:छठ-दिवाली पर बिहार के लिए 51 ट्रेन, 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स; चुनाव से क्या रिश्ता

पुलिस एक्शन में

खगड़ा रेड लाइट एरिया में जबरन नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार करवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मानव तस्करों और देह व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम लगातार निगरानी कर रही है और कुछ और संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है। - सागर कुमार, एसपी, किशनगंज