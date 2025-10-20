Bihar News: गंगा नदी में स्नान करते 4 भाई-बहन बह गए, 2 की मौत से परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप: बच्चे पढ़ने गए थे। रास्ते में स्नान करने चले गए और नदी के तेज बहाव में बह गए। दो की मौत हो गई जबकि दो बच्चों को लोगों ने निकाल लिया।

बिहार के भागलपुर में दीपवाली के दिन गंगा में स्नान करने के दौरान चार भाई-बहन डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को बचा लिया, जबकि गहरे पानी में जाने से 2 की मौत हो गई। घटना बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पाघाट की है। सोमवार को चारों बच्चे मदरसा से पढ़कर घर लौटे थे। इसके बाद मोहम्मद मुर्तजा अपने तीन बच्चों और भतीजी को लेकर गंगा स्नान करने कुप्पाघाट पहुंचे थे। तेज बहाव में चारों बच्चे बह गए। स्थानीय लोगों ने दो बच्चों को किसी तरह बाहर निकाल लिया, जबकि दो करीब आधे घंटे तक पानी में डूबे रहे। घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को पानी से बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृत बच्चों की पहचान मुस्तफापुर निवासी मोहम्मद मुर्तजा के पुत्र समी अहमद (9) और मोहम्मद टिंकू की पुत्री नजमा खातून (9) के तौर पर हुई है। दो बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मृतका नजमा खातून की मां ने बताया कि, सभी बच्चे मदरसा पढ़ने गए थे। मोहम्मद मुर्तजा मेरी बेटी को स्नान करवाने के लिए घाट पर ले गए थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बच्चे बह गए। छह महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। तीन बेटी है। किसी तरह से घर चलता है। बेटी की मौत के बाद सब कुछ उजड़ गया है।