Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News 4 siblings swept away bathing in Ganges River death of 2 causing chaos in family in Bhagalpur
Bihar News: गंगा नदी में स्नान करते 4 भाई-बहन बह गए, 2 की मौत से परिवार में मचा कोहराम

Bihar News: गंगा नदी में स्नान करते 4 भाई-बहन बह गए, 2 की मौत से परिवार में मचा कोहराम

संक्षेप: बच्चे पढ़ने गए थे। रास्ते में स्नान करने चले गए और नदी के तेज बहाव में बह गए। दो की मौत हो गई जबकि दो बच्चों को लोगों ने निकाल लिया।

Mon, 20 Oct 2025 04:54 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार के भागलपुर में दीपवाली के दिन गंगा में स्नान करने के दौरान चार भाई-बहन डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को बचा लिया, जबकि गहरे पानी में जाने से 2 की मौत हो गई। घटना बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पाघाट की है। सोमवार को चारों बच्चे मदरसा से पढ़कर घर लौटे थे। इसके बाद मोहम्मद मुर्तजा अपने तीन बच्चों और भतीजी को लेकर गंगा स्नान करने कुप्पाघाट पहुंचे थे। तेज बहाव में चारों बच्चे बह गए। स्थानीय लोगों ने दो बच्चों को किसी तरह बाहर निकाल लिया, जबकि दो करीब आधे घंटे तक पानी में डूबे रहे। घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को पानी से बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृत बच्चों की पहचान मुस्तफापुर निवासी मोहम्मद मुर्तजा के पुत्र समी अहमद (9) और मोहम्मद टिंकू की पुत्री नजमा खातून (9) के तौर पर हुई है। दो बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मृतका नजमा खातून की मां ने बताया कि, सभी बच्चे मदरसा पढ़ने गए थे। मोहम्मद मुर्तजा मेरी बेटी को स्नान करवाने के लिए घाट पर ले गए थे। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बच्चे बह गए। छह महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। तीन बेटी है। किसी तरह से घर चलता है। बेटी की मौत के बाद सब कुछ उजड़ गया है।

ये भी पढ़ें:कृष्णा अल्लावरु या राजेश राम के बदले बिहार में कौन बांट रहा है कांग्रेस का टिकट?
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मामले की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची। सभी मृत बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन की जा रही है। बरारी एसएचओ बिट्टू ने बताया कि दो बच्चे बच गए जबकि दो की मौत हो गई। दोनों शवों को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिजनों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की है।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में खटपट! बिहार चुनाव में 4 सीटों पर भाकपा की कांग्रेस से सीधी टक्कर
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।