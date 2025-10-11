Bihar News 4 hours of terror police mute spectators paramilitary deployed riot over cigarette killing in Supaul 4 घंटे तक खौफ, पुलिस मूकदर्शक, पैरामिलिट्री उतारना पड़ा; बिहार में सिगरेट के लिए हत्या पर बवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
शनिवार सुबह 7 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में शामिल पुरूष और महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। आग जलाकर प्रदर्शन करने लगे। चार घंटे तक पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

Sudhir Kumar सुपौल, हिंदुस्तान संवाददाताSat, 11 Oct 2025 12:03 PM
Murder Protest: बिहार के सुपौल में सिगरेट के विवाद में दुकानदार की हत्या पर आक्रोशित लोगों ऐसा बवाल किया कि पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाना पड़ा सदर थाना क्षेत्र के बैरो चौक पर शुक्रवार शाम पान दुकानदार साजन उर्फ धीरज मुखिया की हत्या कर दी गयी। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही साजन का शव घर पहुंचा तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। शनिवार सुबह 7 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में शामिल पुरूष और महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए लोगों ने साजन के शव को बेरो चौक के पास बीच सड़क पर रखकर सुपौल-नवहट्टा रोड को जाम कर दिया।

आक्रोश को समर्थन देते हुए दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें स्वत: बंद कर दी। चार घंटे तक बाजार दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस केवल मुकदर्शक बनी रही। जाम की सूचना पर सदर एसडीएम और एसडीपीओ पहुंचे। जाम समर्थकों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया लेकिन और असफल रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पैरामिलिट्री तैनात

लोगों का भड़कता आक्रोश देख भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को भी बुलाया गया है। इस बीच जाम समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया और एसडीएम सीडीपीओ की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।

खून के बदले खून चाहिए

आक्रोशित प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी को जाम स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुरुष के साथ-साथ महिलाओं का भी गुस्सा सातवें आसमान पर है। कई महिलाओं ने तो कहा कि खून के बदले खून होना चाहिए, आरोपी आदित्य अपराधी किस्म का आदमी है फिर जेल से छूटेगा और दूसरे किसी की हत्या करेगा। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है।

12 घंटे में हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार

उधर, एसपी शरथ आरएस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज़ कर लिया गया है। साथ ही आरोपी आदित्य कुमार को कल सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया गया।

