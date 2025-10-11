रेलवे स्टेशन पर लावारिस 2 बैग ने मचाया हड़कंप, आरपीएफ ने खोला तो चौंक पड़े यात्री और अधिकारी

लावारिस बैग की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। तकनीकि तरीके से पहले बैग की जांच की गयी। पूरी सावधानी बरतते हुए जब जवानों ने बैग को खोला, तो सभी हैरान रह गए। बै

Bihar Crime News: बिहार के झंझारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर शनिवार को लावारिस हालत में दो बैग पड़े मिलने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से सभी डर गए। पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी। कोई भी उन बैग के करीब नहीं जा रहा था। जब उन्हें खोला गया तो सभी लोग हैरान रह गए। आरपीएफ ने दोनों बैग को जब्त कर लिया।

लावारिस बैग की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। तकनीकि तरीके से पहले बैग की जांच की गयी। पूरी सावधानी बरतते हुए जब जवानों ने बैग को खोला, तो सभी हैरान रह गए। बैग के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं, बल्कि भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें थीं। कोई दोनों बैग को छोड़कर निकल गया था।

आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों बैगों से कुल 39.750 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। एक बैग में 375 एमएल की 38 बोतलें और दूसरे बैग में 750 एमएल की 34 बोतलें थीं। शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया। पुलिस अब धंधेबाजों की तलाश में जुट गई है।

आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि दोनों बैग को प्लेटफॉर्म पर कौन और किस उद्देश्य से छोड़कर गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब को ट्रेन के माध्यम से लाया गया था या किसी अन्य रास्ते से। चूंकि स्टेशन पर कंही भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। फिलहाल, आरपीएफ ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है और इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तस्कर को जल्द गिराफ्तार कर लिया जाएगा।