बिहार में दो ट्रकों के भीषण टक्कर में उड़े परखच्चे, झारखंड के ड्राइवर की मौत; यूपी का चालक गंभीर

सासाराम चौसा पथ में अमवलिया चर्च के समीप शनिवार की सुबह ट्रैकों के आमने-सामने की भीषण टक्कर में झारखंड के एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रक के चालक व सह चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सासारामSat, 11 Oct 2025 09:29 AM
Bihar Accident News: बिहार के सासाराम चौसा पथ में अमवलिया चर्च के समीप शनिवार की सुबह ट्रैकों के आमने-सामने की भीषण टक्कर में झारखंड के एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि, उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रक के चालक व सह चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए । उन्हें सीएचसी में भर्ती किया गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रक के केविन में फंसे शव को बाहर निकाला गया ।

घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के जहानाकंद थाना अंतर्गत रामपुर निवासी चालक अर्जुन यादव ने बताया कि गोरखपुर से प्लाईवुड लोड कर वे सासाराम जा रहे थे। इस बीच सुबह 3 .30 बजे अमवलिया चर्च के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे लोडेड ट्राली ने टक्कर मार दी। इस घटना में उनका ट्रक गहरे पानी में पलट गया और वे जख्मी हो गए। पानी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने आवाज लगाई तो समीप के सिंचाई फाल पर मछली मार रहे ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद ट्रक में दबे मुझे व खलासी को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया।

वहीं दूसरी ओर सूचना पर पहुंची पुलिस ने झारखंड के ट्रक केबिन में फंसे चालक की शव को बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन शव को बाहर नहीं निकल सके। 3 घंटे मशक्कत के बाद केबिन को गैस कटर से कटकर शव को बाहर निकला गया तथा पुष्टि के लिए सीएचसी लाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ का निवासी टुनटुन उर्फ धनेश्वर कुमार के रूप में पहचान की गई।

पुलिस ने बताया कि झारखंड के टाटा से अशोक कंपनी का सरिया लोड कर बक्सर जा रहा था कि चालक को झपकी आने की वजह से यह घटना घटी। घटनास्थल के समीप मछली मार रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी दोनों ट्रकों की परखच्चे उड़ गए। सिंचाई फाल के समीप पानी में ट्रक पलटने से वे बाल बाल बचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है।