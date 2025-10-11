बिहार में दो ट्रकों के भीषण टक्कर में उड़े परखच्चे, झारखंड के ड्राइवर की मौत; यूपी का चालक गंभीर

सासाराम चौसा पथ में अमवलिया चर्च के समीप शनिवार की सुबह ट्रैकों के आमने-सामने की भीषण टक्कर में झारखंड के एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रक के चालक व सह चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

Bihar Accident News: बिहार के सासाराम चौसा पथ में अमवलिया चर्च के समीप शनिवार की सुबह ट्रैकों के आमने-सामने की भीषण टक्कर में झारखंड के एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि, उत्तर प्रदेश के दूसरे ट्रक के चालक व सह चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए । उन्हें सीएचसी में भर्ती किया गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रक के केविन में फंसे शव को बाहर निकाला गया ।

घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के जहानाकंद थाना अंतर्गत रामपुर निवासी चालक अर्जुन यादव ने बताया कि गोरखपुर से प्लाईवुड लोड कर वे सासाराम जा रहे थे। इस बीच सुबह 3 .30 बजे अमवलिया चर्च के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे लोडेड ट्राली ने टक्कर मार दी। इस घटना में उनका ट्रक गहरे पानी में पलट गया और वे जख्मी हो गए। पानी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने आवाज लगाई तो समीप के सिंचाई फाल पर मछली मार रहे ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद ट्रक में दबे मुझे व खलासी को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया।

वहीं दूसरी ओर सूचना पर पहुंची पुलिस ने झारखंड के ट्रक केबिन में फंसे चालक की शव को बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन शव को बाहर नहीं निकल सके। 3 घंटे मशक्कत के बाद केबिन को गैस कटर से कटकर शव को बाहर निकला गया तथा पुष्टि के लिए सीएचसी लाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ का निवासी टुनटुन उर्फ धनेश्वर कुमार के रूप में पहचान की गई।