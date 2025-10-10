Bihar News 14 year old boy was murdered in home Khagaria with a close relative suspected नींद में गला रेतकर हत्या; खगड़िया में 14 साल के लड़के का घर में मर्डर, करीबी पर शक, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News 14 year old boy was murdered in home Khagaria with a close relative suspected

नींद में गला रेतकर हत्या; खगड़िया में 14 साल के लड़के का घर में मर्डर, करीबी पर शक

खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके में 14 साल के लड़के की सोते वक्त हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। परिजनों ने करीबी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, चौथम/ खगड़ियाFri, 10 Oct 2025 10:16 AM
share Share
Follow Us on
नींद में गला रेतकर हत्या; खगड़िया में 14 साल के लड़के का घर में मर्डर, करीबी पर शक

खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत तेगाछी गांव में गुरुवार की देर रात घर में सोए में किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक स्थानीय तेगाछी गांव निवासी जितेंद्र सिंह का 14 वर्षीय पुत्र निवास कुमार बताया जा रहा है। वो नौवीं का छात्र था। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हत्या का आरोप घर के ही एक सदस्य पर लग रहा है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

सूचना के बाद सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन, चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसआई राकेश कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्थानीय मुखिया शशि भूषण कुमार ने बताया कि किशोर की मां नैहर गई हुई है। पिता बागमती नदी पार स्थित बासा पर रात में था। घर में किशोर अकेले सोया हुआ था।

ये भी पढ़ें:सासाराम में लड़की की गोली मारकर हत्या; नाली विवाद में बहा खून, गांव में तनाव
ये भी पढ़ें:पूर्णिया में वंदे भारत से 5 मौत में नया मोड़, सांसद पप्पू यादव ने बताया मर्डर
ये भी पढ़ें:छपरा में फिल्मी स्टाइल में मर्डर, कार से अंधाधुंध फायरिंग शुरू; दिनदहाड़े दहशत
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि इसी दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी शुक्रवार को सुबह परिजनों को मिली। इसके बाद शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधरसदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि घटना का शक परिवार के ही लोग पर है। पुलिस मामले की जांच कर रही रही है।