नींद में गला रेतकर हत्या; खगड़िया में 14 साल के लड़के का घर में मर्डर, करीबी पर शक

खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके में 14 साल के लड़के की सोते वक्त हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेत दिया। परिजनों ने करीबी पर हत्या का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत तेगाछी गांव में गुरुवार की देर रात घर में सोए में किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक स्थानीय तेगाछी गांव निवासी जितेंद्र सिंह का 14 वर्षीय पुत्र निवास कुमार बताया जा रहा है। वो नौवीं का छात्र था। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हत्या का आरोप घर के ही एक सदस्य पर लग रहा है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

सूचना के बाद सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन, चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसआई राकेश कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्थानीय मुखिया शशि भूषण कुमार ने बताया कि किशोर की मां नैहर गई हुई है। पिता बागमती नदी पार स्थित बासा पर रात में था। घर में किशोर अकेले सोया हुआ था।