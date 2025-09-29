बिहार की नई वोटर लिस्ट कल होगी जारी, चुनाव आयोग तैयार, ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत तैयार नई वोटर लिस्ट कल यानी 30 सितंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को होगा। चुनाव आयोग द्वारा इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जिसे ईसीआई (ECI) की अधिकृत वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि नई मतदाता सूची में लगभग 7.3 करोड़ वोटरों के नाम शामिल हो सकते हैं। जिसमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं।

आपको बता दें बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया गया था। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी। जिसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख नाम (मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट) हटा दिए गए थे। अब नई वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी।

वहीं चुनाव आयोग का दौरा 4-5 अक्टूबर को होगा। दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। आयोग की उच्चस्तरीय टीम राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके पहले तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में बिहार चुनाव के पर्यवेक्षकों के साथ आयोग की बैठक होगी। इसमें सामान्य, पुलिस और व्यय तीनों पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।