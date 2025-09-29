Bihar new voter list will be released tomorrow Election Commission is ready you can check your name online बिहार की नई वोटर लिस्ट कल होगी जारी, चुनाव आयोग तैयार, ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar new voter list will be released tomorrow Election Commission is ready you can check your name online

बिहार की नई वोटर लिस्ट कल होगी जारी, चुनाव आयोग तैयार, ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण(एसआईआर) के तहत तैयार नई वोटर लिस्ट कल यानी 30 सितंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन भी देख सकेंगे। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 29 Sep 2025 05:33 PM
share Share
Follow Us on
बिहार की नई वोटर लिस्ट कल होगी जारी, चुनाव आयोग तैयार, ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को होगा। चुनाव आयोग द्वारा इसे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जिसे ईसीआई (ECI) की अधिकृत वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के पास भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि नई मतदाता सूची में लगभग 7.3 करोड़ वोटरों के नाम शामिल हो सकते हैं। जिसमें 14 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं।

आपको बता दें बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया गया था। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी। जिसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख नाम (मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट) हटा दिए गए थे। अब नई वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी।

ये भी पढ़ें:इस बार ऐसा होगा कि तेजस्वी लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे; शाह ने लालू को भी लपेटा
ये भी पढ़ें:बिहार SIR में आधार 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल, चुनाव आयोग से आदेश जारी
ये भी पढ़ें:ज्ञानेश कुमार 4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर, चुनाव तारीख के ऐलान से पहले रिव्यू

वहीं चुनाव आयोग का दौरा 4-5 अक्टूबर को होगा। दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। आयोग की उच्चस्तरीय टीम राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके पहले तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में बिहार चुनाव के पर्यवेक्षकों के साथ आयोग की बैठक होगी। इसमें सामान्य, पुलिस और व्यय तीनों पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:बख्तियारपुर में समस्तीपुर-वैशाली के वोटरों के भी नाम, बिहार में SIR में गड़बड़
ये भी पढ़ें:बिहार में SIR पर कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों के दावे पर EC ने क्या बताया?

जानकारी के मुताबिक उच्चस्तरीय टीम के बिहार दौरे में राज्य में कानून-व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी तैयारियों सहित तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी केंद्रीय एजेंसियों के राज्य प्रमुख, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों के साथ अलग-अलग बैठक करेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ भी बैठक होगी। चुनाव आयोग की टीम के वापस दिल्ली लौटने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसके पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक कर बिहार में तैनाती को लेकर निर्णय लिया जाएगा।