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बिहार में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू, सीमांचल से बंगाल की कनेक्टिविटी होगी मजबूत; प्रस्तावित रूट

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, ठाकुरगंज (किशनगंज)
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बिहार के सीमांचल क्षेत्र में नई रेल लाइन बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू किया गया है। यह रेल लाइन बनने से सीमांचल की पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी।

बिहार में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू, सीमांचल से बंगाल की कनेक्टिविटी होगी मजबूत; प्रस्तावित रूट

बिहार में नई रेल लाइन का सर्वे शुरू हो गया है। इस रेलवे लाइन से सीमांचल क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। सीमांचल क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज-चतरहाट नई रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। इस महत्वाकांक्षी रेलखंड के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) का कार्य शुरू किया गया। सर्वे शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में वर्षों पुरानी रेल संपर्क की उम्मीद फिर से जाग उठी है। परियोजना पूरी होने पर बिहार के सीमावर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

प्रारंभिक सर्वे के अनुसार प्रस्तावित रेल लाइन ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में गलगलिया की ओर बढ़ने के बाद जमनीगुड़ी गांव के समीप पूर्व दिशा की ओर मुड़ेगी। इसके बाद रेल लाइन माल बस्ती और पीकू पब्लिक स्कूल के बीच से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-327 ई को पार करेगी।

आगे यह रेल मार्ग नेजागछ, बोड़ो बंगला, छैतनगुड़ी, जोगी टोला, थापोडांगी, डुमरी डांगी, डहुआडागी तथा पतला भाषा जैसे गांवों से होकर आगे बढ़ेगा। पतला भाषा घाट के समीप प्रस्तावित रेलवे पुल के माध्यम से चेंगा नदी को पार करने के बाद रेल लाइन मेजबान गाछ के पास पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश करेगी और वहां से चतरहाट की ओर जाएगी।

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प्रस्तावित रूट में हो सकता है बदलाव

हालांकि रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह केवल प्रारंभिक सर्वे का प्रस्तावित रूट है। अंतिम रेल अलाइनमेंट का निर्धारण फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद तकनीकी एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मार्ग में परिवर्तन भी संभव है।

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नई रेल लाइन बनने से खुलेगी राह

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस नई रेल लाइन के निर्माण से सीमांचल क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। व्यापार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी, वहीं भारत-नेपाल और बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। लंबे समय से इस रेल परियोजना की मांग की जा रही थी और अब सर्वे कार्य शुरू होने से लोगों को इसके शीघ्र धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है।

रेलवे द्वारा सर्वे का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद परियोजना की विस्तृत योजना, लागत, भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होती हैं तो आने वाले वर्षों में सीमांचल को एक नई रेल लाइन की सौगात मिल सकती है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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