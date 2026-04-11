LIVE: लोकभवन पहुंचे विजय सिन्हा, नीतीश से मिले सम्राट; बिहार में नई सरकार पर हलचल तेज
Bihar Government Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोकभवन पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भ भी नेताओं का आना-जाना लगा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत भाजपा-जदयू के कई नेता उनसे मिले।
Bihar Government Formation LIVE: बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इससे पहले पटना के एक, अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मेल-मुलाकातों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सीएम नीतीश से मिलने शनिवार को उनके आवास पर पहुंचे। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत अन्य नेता शामिल हैं। वहीं, नीतीश से मिलने के बाद विजय सिन्हा लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है।
वहीं, जनता दल यूनाइटेड के कई वरीय नेताओं और विधायकों का भी सीएम आवास पर आना-जाना लगा हुआ है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी सीएम आवास में मौजूद रहे। नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी दोपहर में सीएम से मुलाकात की। दोपहर बाद दोनों डिप्टी सीएम सम्राट एवं सिन्हा भी वहां पहुंचे और नीतीश से मुलाकात कर उनसे बात की। माना जा रहा है कि इन नेताओं के बीच नई सरकार के गठन, नए सीएम के शपथ ग्रहण, विधानमंडल दल की बैठक बुलाने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई है।
सीएम आवास से निकले मंत्री लखेंद्र पासवान ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इतंजार की घड़ी खत्म होने वाली है। बहुत जल्द (नई सरकार को लेकर) सब स्पष्ट हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेता नाम तय करेंगे।
नीतीश कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी और फिर पटना लौटे थे। दिल्ली में उन्होंने कहा था कि पटना लौटकर वह 3-4 दिनों में नए लोगों को कमान सौंप देंगे।
नए सीएम के नाम पर सभी की निगाहें
बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि दो-तीन दिनों में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नियमों अनुसार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा।
14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार
बिहार में 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन होने की संभावना है। इसी दिन खरमास भी खत्म हो रहा है। फिर 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। नए सीएम के साथ नए डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। नीतीश के इस्तीफे के बाद मौजूदा कैबिनेट स्वतः भंग हो जाएगी और नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।