Nitish Govt LIVE: नीतीश की ताजपोशी आज, गांधी मैदान बना VVIP जोन, आम लोग कैसे पाएं एंट्री

संक्षेप: Bihar New Government Formation LIVE: बिहार में NDA की नई सरकार आज गांधी मैदान में शपथ लेगी। नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। कैबिनेट में कई नए चेहरे दिखने की चर्चा तेज है।

Bihar New Govt Formation LIVE , Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE 2025: बिहार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की बारी आ गई है। सूबे में जबरदस्त जनादेश के कुछ ही दिनों बाद एनडीए आज नई सरकार की ताजपोशी करने जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 74 साल के नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को करारा झटका दिया और अब सारी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि नई सरकार की सूरत कैसी होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने पहुंच रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इधर सत्ता वापसी के ठीक पहले नीतीश कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नई टीम के गठन का रास्ता साफ कर दिया। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सरप्राइज एलिमेंट्स पर गंभीर मंथन चल रहा है, और इस बार कैबिनेट में युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व का संतुलित मेल नजर आ सकता है। जेडीयू और बीजेपी दोनों की विधानमंडल दल की बैठकों से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और स्पीकर पदों पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। बुधवार को हुई तैयारियों की समीक्षा के बाद अब पूरा बिहार 11 बजे होने वाली शपथ सेरेमनी पर नजरें गड़ाए बैठा है, जहां 18वीं विधानसभा के गठन से पहले सत्ता परिवर्तन की नई कहानी लिखी जाएगी। शपथ ग्रहण को लेकर क्या क्या हलचल चल रही है, पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

6:37 AM - Bihar New Govt Formation LIVE: आम लोगों को किस गेट से मिलेगी एंट्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गांधी मैदान में पहुंचने वाले आम लोगों के लिए प्रशासन ने चार गेट निर्धारित किए हैं, जिनसे प्रवेश दिया जाएगा। शहर की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजनों को गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से अंदर जाने की अनुमति होगी, जबकि इनके आसपास सुरक्षा बलों और मेडिकल टीमों की विशेष तैनाती भी की जाएगी। वीआईपी और पासधारी मेहमानों के लिए अलग मार्ग तय होने के कारण आम लोगों को केवल इन चार गेटों से ही प्रवेश करना होगा। साथ ही, जेपी सेतु से आने वाली बसों की पार्किंग जेपी गंगा पथ पर किए जाने से आम लोगों के वाहनों को भीड़भाड़ से बचाने की कोशिश की गई है। ऐसे में जो लोग समारोह में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए तय गेटों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।

6:19 AM - Bihar New Govt Formation LIVE: चिराग पासवान ने दी नीतीश को बधाई, बोले- नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए बिहार विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में राज्य एक बार फिर विकास, स्थिरता और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। चिराग ने कहा कि नई सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी और उनके संकल्प पत्र में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्रिमंडल में लोजपा (रा) की हिस्सेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी, जिससे गठबंधन में स्पष्टता और तालमेल दोनों मजबूत होंगे।

6:14 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को नई रफ्तार देगा, गठबंधन की एकजुटता का बड़ा संदेश; बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से बिहार को विकसित राज्य बनाने के प्रयासों को नई दिशा और गति मिलेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुने जाने पर उन्होंने बधाई देते हुए इसे गठबंधन की एकजुटता, स्थिरता और सुशासन के प्रति समर्पण का मजबूत संकेत बताया। अपने बयान में जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार का अनुभव और उनका प्रशासनिक पकड़ एनडीए की कार्ययोजना को और प्रभावी बनाएगा, जिससे विकास और जनकल्याण से जुड़े संकल्प और भी मजबूत होंगे। उन्होंने भाजपा विधायकों को नई जिम्मेदारियां मिलने पर भी शुभकामनाएं दीं, विशेष रूप से सम्राट चौधरी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि यह टीम बिहार के भविष्य को और मजबूती देगी।

6:03 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: पटना में सुरक्षा का अलर्ट मोड, गांधी मैदान बना वीवीआईपी जोन, हेलीपैड से लेकर सीसीटीवी तक टाइट निगरानी पटना में गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले गांधी मैदान पूरी तरह वीवीआईपी ज़ोन में तब्दील हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से उतरने की तैयारियां उच्च स्तर पर की गई हैं। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग पर भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री सहित शीर्ष हस्तियों के लिए सीधे गांधी मैदान तक एरियल रूट तय किया गया है। मैदान में बनाए गए तीन हेलीपैड अब सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण में हैं, जबकि शहर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में चार हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वीवीआईपी काफिलों के सड़क मार्ग से आने की स्थिति में नेहरू पथ और अटल पथ को सुरक्षित कॉरिडोर के रूप में मार्क किया गया है। बुधवार को एसपीजी और बिहार पुलिस ने कई दौर की बैठकों और रिहर्सलों में हर पहलू की समीक्षा की। गांधी मैदान के कारगिल चौक साइड को एसपीजी ने पूरी तरह सील कर दिया है, जबकि कंट्रोल-कमांड सेंटर से सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए भीड़ और गतिविधियों पर रीयल-टाइम निगरानी रखी जा रही है। इन तैयारियों के बीच पटना गुरुवार को देश की सबसे सुरक्षित राजनीतिक स्पॉट्स में से एक बनने जा रहा है।

5:52 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा, PM मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे शपथ समारोह पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा इंतजाम चरम पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां उनके लिए तीन अस्थायी हेलीपैड तैयार किए गए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वीवीआईपी के आने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट से नेहरू पथ और अटल पथ होकर आने वाले कारकेड के लिए विशेष रूट प्लान बनाया गया है। लगभग चार हजार पुलिसकर्मी समारोह स्थल और आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं। बुधवार को पूरे दिन एसपीजी और बिहार पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठकें और रिहर्सल चलते रहे, जिनमें वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों पर चर्चा हुई। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री की एंट्री सड़क मार्ग से न कराकर हवाई मार्ग से तय की गई है। गांधी मैदान के कारगिल चौक साइड में बने हेलीपैड को पूरी तरह एसपीजी सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जबकि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से सीसीटीवी के जरिए भीड़ और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

5:48 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: लिट्टी चोखा से लेकर मखाने की खीर तक तैयारियां पूरी, शपथ ग्रहण में मेहमानों को मिलेगा बिहार का असल स्वाद पटना में होने जा रहे एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले खास मेहमानों के लिए बिहारी पकवानों की गर्मजोशी भरी मेजबानी तैयार है। गांधी मैदान में बने हैंगरों के ग्रीन रूम में चाय–नाश्ते की पूरी व्यवस्था होटल मौर्या ने संभाल ली है, जहां मेहमानों के सामने कई तरह की स्पेशल चाय परोसी जाएगी। नाश्ते में निमकी, ढोकला, मठरी, बाढ़ की लाई और पिरूकिया जैसी चीजें मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रखी गई हैं। होटल प्रबंधन का कहना है कि हाई प्रोफाइल हस्तियों की मौजूदगी को देखते हुए इस सर्विंग का पहले से पूर्वाभ्यास भी कर लिया गया है।

5:39 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: फिलहाल छोटा रखेंगे, 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार: नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखा गया है, लेकिन किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नये चेहरों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश ने विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी पर जोर दिया और कहा कि जहां भी किसी काम की जरूरत हो, उसकी जानकारी तुरंत दी जाए, सरकार हर जरूरी कार्य को पूरा कराएगी।

5:25 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: बिहार की जनता ने बड़ी जिम्मेवारी दी है; ताजपोशी से पहले बोले नीतीश पटना से मिली ताज़ा राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता ने इस बार उन्हें और उनकी सरकार को बड़ी जवाबदेही सौंप दी है, और एनडीए गठबंधन इस भरोसे पर खरा उतरेगा। एनडीए और जदयू विधायक दल की बैठकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उम्मीद, विश्वास और मजबूत जनादेश के साथ सत्ता सौंपी है, इसलिए सरकार को भी उतनी ही गंभीरता के साथ काम करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास की रफ्तार अब और तेज होगी और बिहार को अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा किया जाएगा।

5:20 AM - Bihar Chief Minister Sapath Grahan LIVE: भाजपा विधानमंडल दल में नई जिम्मेदारियां, सम्राट चौधरी नेता, विजय सिन्हा उपनेता घोषित भाजपा विधायक दल की अहम बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। नाम सामने आते ही पटना स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। बुधवार सुबह से ही नवनिर्वाचित 89 भाजपा विधायकों, विधान पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया था, जबकि बैठक 11:30 बजे प्रारंभ हुई। इससे पहले केशव मौर्य सुबह ही कार्यालय पहुंचकर शीर्ष नेताओं से मंथन करते रहे। कार्यक्रम में आने वाले सभी विधायकों का चंदन का टीका और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। नेता चयन की प्रक्रिया के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।