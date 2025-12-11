Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar new departments get secretaries Rajiv for Higher Education Devre for Aviation Kaushal for Youth and Employment
बिहार के नए विभागों को सेक्रेटरी मिले; राजीव उच्च शिक्षा, देवरे विमानन, कौशल युवा, रोजगार सचिव

बिहार के युवाओं को अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने के वादे को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने तीन नए विभागों का गठन किया है। जिनमें गुरूवार को सचिवों की तैनाती कर दी गई है। राजीव रौशन को उच्च शिक्षा, निलेश रामचंद को देवरे विमानन, डॉ. कौशल किशोर को युवा, रोजगार सचिव नियुक्त किया गया है।

Dec 11, 2025 07:15 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नीतीश सरकार ने बिहार में गठित किए गए तीन नए विभागों में सचिव की नियुक्ति समेत पांच भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के नवगठित विभागों में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन नियुक्त किए गए हैं। वे इसके पूर्व सारण के प्रमंडलीय आयुक्त की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। वहीं, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. कौशल किशोर बनाए गए हैं। वे इसके पहले दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त थे। जबकि, निलेश रामचंद देवरे को सिविल विमानन विभाग का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इसके पहले मंत्रिमंडल समन्वय विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे।

गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव को शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के दायित्वों एवं प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है। जबकि, भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय का तबादला करते हुए उन्हें दरभंगा का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। वहीं, हिमांशु कुमार राय को तिरहुत एवं सारण प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्तों का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आपको बता दें बीते मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में तीन विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। जानकारी के मुताबिक अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने इन तीन विभागों का सृजन किया है। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।