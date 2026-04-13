14 अप्रैल को नए सीएम का ऐलान और 15 को शपथ, बिहार में नई सरकार पर लेटेस्ट अपडेट

बताया जा रहा है कि 15 को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आदि बड़े नेता शामिल हो सकते हैं।

बिहार में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। रविवार को पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने अनुभवी नेता और भारत सरकार के कृषि-ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नियुक्ति का पत्र जारी किया।

शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना आएंगे। उनकी मौजूदगी में इसी दिन बिहार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में नेता के नाम की घोषणा होगी। इसी दिन एनडीए के अन्य दलों जदयू, लोजपाआर, हम और रालोमो विधायक दल की भी अलग-अलग बैठकों के बाद एनडीए विधानमंडल दल की साझा बैठक में नये मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को लोकभवन में संभावित है। बापू सभागार को भी खाली रखा गया है। बताया जा रहा है कि 15 को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आदि बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिनमें अन्य मंत्री शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल के नये नेता 14 अप्रैल की शाम को ही राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट 14 को होगी बिहार सरकार ने 14 अप्रैल को दिन के 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलायी है। पुराना सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक उनके सरकार की अंतिम बैठक होगी। इस बैठक में कई प्रमुख एजेंडों पर फैसले की उम्मीद है। साथ ही मौजूदा मंत्रिमंडल दो दशक के शासन में बिहार का चतुर्दिक विकास करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देगा और उनके प्रति आभार भी प्रकट करेगा। मंगलवार को संविधान निर्माता डा. आम्बेडकर की जयंती है। नीतीश कुमार उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे।

ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा जिम्मेदारी : चौहान भाजपा ससंदीय बोर्ड द्वारा बिहार में पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति किये जाने के बाद शिवराज ने कहा, मैं भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना मेरा कर्तव्य है।