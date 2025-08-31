बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संभाला पदभार; अमृतलाल मीणा ने कुर्सी पर बैठाया

1991 बैच के आईएएस प्रत्यय अमृत ने रविवार को बिहार के नए मुख्य सचिव के तौर पर पदभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान सीएस अमृत मीणा ने कुर्सी पर बैठाया और शुभकामनाएं दीं। प्रत्यय अमृत राजस्थान के करौली जिले के वह रहने वाले हैं।

बिहार के नये मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने रविवार की देर शाम पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने स्वयं उन्हें उनकी कुर्सी पर बैठाया। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दीं। मौके पर दोनों पदाधिकारियों के परिवार के सदस्य समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस पदाधिकारी हैं। इससे पहले वह विकास आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्य संभाल रहे थे। इसके पहले अमृत लाल मीणा के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन मुख्य सचिवालय के सभागार में किया गया। इस मौके पर मीणा की जीवनी पर एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के करौली जिले के वह रहने वाले हैं।

वर्ष 1989 बैच के आईएएस मीणा का जन्म बहुत ही साधारण परिवार हुआ था। बचपन से वह मेधावी रहे हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर वह मुख्य सचिव के पद तक गये। उन्हें उनके कार्यकाल में तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विदाई समारोह में भावुक क्षण भी आये। मौके पर डीजीपी विनय कुमार, वरिष्ठ आईएएस हरजोत कौर, मिहिर कुमार सिंह, एन विजया लक्ष्मी, वंदना प्रेयषी, लोकेश कुमार सिंह, एच श्रीनिवास आदि ने अमृत लाल मीणा की कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे।