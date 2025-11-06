बिहार में आज तक नहीं हुआ इतना मतदान, 10 परसेंट ज्यादा वोट नीतीश बचाने या तेजस्वी लाने वाले?

संक्षेप: बिहार में पहले चरण के मतदान का वोट प्रतिशत 64.66 फीसदी तक पहुंच चुका है। बिहार में इतना ज्यादा वोट लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कभी नहीं पड़ा था। पिछले चुनाव से लगभग 10 फीसदी ज्यादा वोट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा देंगे।

दुनिया को लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती ने चुनावी इतिहास रच दिया है। पहले चरण की 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान की रिपोर्ट आ चुकी है, जो अभी और बढ़ेगी क्योंकि तीन हजार से ऊपर बूथ का अंतिम नंबर नहीं आया है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव से अब तक ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा के चुनाव में कभी 64.66 फीसदी वोट पड़ा था। अंतिम नंबर आने के बाद वोट परसेंट और बढ़ेगा, जिसमें कल तक का समय लगेगा। 18 जिलों के 3.75 करोड़ मतदाताओं में लगभग 65 परसेंट वोटरों ने आज वोट डाला है। लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव से लगभग 10 फीसदी ज्यादा वोटिंग से एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है।

