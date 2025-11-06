बिहार में आज तक नहीं हुआ इतना मतदान, 10 परसेंट ज्यादा वोट नीतीश बचाने या तेजस्वी लाने वाले?
संक्षेप: बिहार में पहले चरण के मतदान का वोट प्रतिशत 64.66 फीसदी तक पहुंच चुका है। बिहार में इतना ज्यादा वोट लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कभी नहीं पड़ा था। पिछले चुनाव से लगभग 10 फीसदी ज्यादा वोट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा देंगे।
दुनिया को लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती ने चुनावी इतिहास रच दिया है। पहले चरण की 121 सीटों पर 64.66 प्रतिशत मतदान की रिपोर्ट आ चुकी है, जो अभी और बढ़ेगी क्योंकि तीन हजार से ऊपर बूथ का अंतिम नंबर नहीं आया है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव से अब तक ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा के चुनाव में कभी 64.66 फीसदी वोट पड़ा था। अंतिम नंबर आने के बाद वोट परसेंट और बढ़ेगा, जिसमें कल तक का समय लगेगा। 18 जिलों के 3.75 करोड़ मतदाताओं में लगभग 65 परसेंट वोटरों ने आज वोट डाला है। लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव से लगभग 10 फीसदी ज्यादा वोटिंग से एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है।
चुनाव शास्त्र में माना जाता है कि वोट प्रतिशत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी तब होती है, जब सरकार के खिलाफ कोई लहर चल रही हो। नीतीश के खिलाफ कोई मुखर माहौल नहीं है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सत्ता विरोधी लहर के कारण वोट प्रतिशत बढ़ा है। हर घर-परिवार में एक सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी यादव के वादे पर अमल को लेकर इतने सारे सवाल उठे हैं कि यह भी नहीं कह सकते कि लोग नौकरी के लिए बड़ी संख्या में वोट करने निकले। लेकिन ये बात राजनीतिक रूप से गंभीर है कि 2020 के चुनाव में 52 सीटों का फैसला 5000 से कम वोट के अंतर से हुआ था। तेजस्वी 12 सीट से सरकार बनाने से चूक गए थे। 10 फीसदी ज्यादा वोट एनडीए और महागठबंधन दोनों की धड़कन बढ़ाएगा।
ऐतिहासिक आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आज तक बिहार में सबसे ज्यादा वोट 1998 में 64.60 फीसदी पड़ा था। यह चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के 1996 में गिरने के बाद वाला चुनाव था। विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2000 में 62.57 परसेंट हुई थी। यह लालू यादव के जेल जाने के बाद वाला चुनाव था। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 7 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा और फिर राबड़ी देवी सीएम बनीं तो 2005 तक बनी रहीं।
बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 56.28 फीसदी और 2020 वाले विधानसभा चुनाव में 57.29 फीसदी वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 64.66 परसेंट वोटिंग को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटा दिए थे। ये वो मतदाता थे जो मर चुके थे या बिहार से बाहर बस चुके थे या फिर उनका नाम एक से ज्यादा मतदान केंद्र पर दर्ज था। जाहिर तौर पर वोटर लिस्ट से निष्क्रिय वोटरों को इतनी बड़ी संख्या में निकालने से वाजिब मदतादाताओं का अनुपात बढ़ा होगा। वोट प्रतिशत बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है।