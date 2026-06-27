बिहार में भतीजे ने चाचा-चाची और चचेरे भाई को धारदार हथियार से काटा, चाचा की मौत; दो गंभीर
Bihar Crime News: हाजीपुर के इस्माइलपुर में भूमि विवाद में भतीजे ने परिवार संग मिलकर चाचा, चाची और चचेरे भाई को धारदार हथियार से काट डाला। चाचा आमोद राम की मौत हो गई, जबकि चाची पटना रेफर हैं।
Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां मनुआ स्थित इस्माइलपुर गांव में शुक्रवार की देर रात पहले के जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने अपने ही सगे चाचा, चाची और चचेरे भाई पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें बुरी तरह काट डाला। इस भीषण और जानलेवा हमले में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान चाचा की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में भारी कोहराम मच गया है।
पत्नी इंदु देवी की हालत नाजुक होने पर पटना पीएमसीएच रेफर
इस जमीनी विवाद के खूनी खेल में जान गंवाने वाले बुजुर्ग की पहचान इस्माइलपुर गांव के रहने वाले स्थानीय स्वर्गीय लगन राम के 55 वर्षीय पुत्र आमोद राम के रूप में हुई है। वहीं, इस हमले में गंभीर रूप से घायल आमोद राम की 50 वर्षीय पत्नी इंदु देवी और उनके 28 वर्षीय बेटे विकास कुमार का इलाज अस्पताल में शुरू किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक, इंदु देवी के शरीर और गर्दन पर धारदार हथियार के बेहद गहरे जख्म हैं और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत पटना (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं।
चचेरे भाई विकास कुमार की हालत भी गंभीर
सदर थाना पुलिस से मिली ताजा अपडेट के अनुसार, आमोद राम के बेटे विकास कुमार का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति पर भी डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तुरंत इस्माइलपुर गांव पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा और उसके परिवार के सभी सदस्य घर में ताला बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने वारदात वाली जगह से साक्ष्य जुटाए हैं और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।
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