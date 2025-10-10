Bihar NDA seat sharing likely to announce tomorrow BJP JDU final round talks sources बिहार NDA के सीट बंटवारे का ऐलान कल संभव, BJP-JDU के बीच फाइनल राउंड की बात: सूत्र, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार NDA के सीट बंटवारे का ऐलान कल संभव, BJP-JDU के बीच फाइनल राउंड की बात: सूत्र

बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान शनिवार को हो सकता है। टीवी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू में सीटों पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इस पर मुहर लगते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित कर दिया जाएगा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 10 Oct 2025 08:05 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की उलटी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी से वार्ता पूरी कर ली है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। शनिवार या रविवार को ही एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है।

टीवी रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान 36 घंटे के भीतर हो जाएगा। पटना में शुक्रवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जेडीयू और भाजपा के वरीय नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें सीट बंटवारा, प्रत्याशी के नामों आदि पर चर्चा की गई। इसके बाद शाम में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पटना स्थित आवास पर बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। दोनों नेताओं ने एनडीए में सीटों के फॉर्मूले पर फाइनल वार्ता की।

बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में शनिवार को बिहार चुनाव पर अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें भाजपा आलाकमान की बिहार कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक होगी। वहां पर सीट बंटवारे और भाजपा के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इसके बाद शनिवार शाम में या रविवार को एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान हो सकता है।

इससे पहले भाजपा ने अपने तीन अन्य सहयोगी दल लोजपा-रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के साथ सीट शेयरिंग पर वार्ता की। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट कर दिया। नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान ने इन नेताओं से अलग-अलग बैठकें कीं। इन दलों से बातचीत पूरी होने के बाद भाजपा और जेडीयू के बीच फाइनल बैठकों का दौर शुरू हुआ।