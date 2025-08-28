बिहार NDA में सीट बंटवारा का खेल शुरू, चिराग की पार्टी बोली- हमने बीजेपी को चाहत बता दी है

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है। उनकी पार्टी ने बीजेपी को अपनी चाहत बता दी है। आपसी सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में सीट बंटवारे का खेल शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों की इच्छा जाहिर कर दी है। चिराग के जीजा एवं जमुई से एलजेपी-आर सांसद अरुण भारती ने दावा किया कि उनकी पार्टी एनडीए में रहकर 43 से 137 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा होने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर चल रही सभी तरह की अटकलों को भी खारिज किया है।

चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि साल 2000 में स्थापना के बाद लोजपा पहली बार बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आकांक्षा एवं उम्मीदों से एनडीए के सबसे बड़े दल भाजपा को अवगत करा दिया है। तय हो जाने पर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी।

अरुण भारती ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी किए वीडियो में कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच बातचीत चल रही है। आपसी सहमति होते ही घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2015 में लोजपा ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिर 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा।

उन्होंने दावा किया, 'बीते सालों में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी-आर लगातार मजबूत हुई है। मेरी व्यक्तिगत राय में आगामी चुनाव के लिए एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का लोजपा (रा) के लिए सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच (43 से 137) होना चाहिए।