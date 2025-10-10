बिहार एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान कल; बीजेपी के दिलीप जायसवाल बोले- सब लगभग फाइनल है

बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान शनिवार की शाम तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग फाइनल है।

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान शनिवार की शाम को हो जाएगा। भाजपा के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि सीट शेयरिंग पर करीब-करीब निर्णय हो चुका है और कल दिल्ली या पटना में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दिलीप जायसवाल का यह बयान लाइव हिन्दुस्तान के उस खबर की पुष्टि करता है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शनिवार को सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि कल सीटों की संख्या का ऐलान हो सकता है जो समझौते का बेसिक फॉर्मूला बनेगा। कैंडिडेट के नाम के साथ सीटों की लिस्ट 13 अक्टूबर को आ सकती है क्योंकि बीजेपी का टिकट 12 अक्टूबर तक फाइनल होगा।