20 मिनट चली BJP-JDU की शिखर वार्ता; नीतीश और अमित शाह ने सुलझा लिया NDA का सीट गणित?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पटना के एक होटल में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राज्य यूनिट की टॉप लीडरशिप के बीच शिखर वार्ता स्तर की बैठक हुई। गुरुवार की सुबह करीब 20 मिनट चली इस बैठक की बातचीत को लेकर दोनों दलों ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर सस्पेंस के बीच जदयू, भाजपा और बाकी दलों की सीटों की संभावित संख्या पर चर्चा हुई। 13 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोर कमिटी की बैठक के लिए पटना आए थे लेकिन नीतीश से मिले बिना ही दिल्ली लौट गए थे।