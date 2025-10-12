Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar NDA Seat Sharing formula announced JDU BJP equal Chirag LJPR Kushwaha RLM Manjhi HAM

एनडीए में सीट बंटवारा का ऐलान; जेडीयू-बीजेपी बराबर, चिराग, मांझी, कुशवाहा को कितनी सीटें

Bihar Election NDA Seat Sharing: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को भी 6-6 सीटें दी गई हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 06:50 PM
एनडीए में सीट बंटवारा का ऐलान; जेडीयू-बीजेपी बराबर, चिराग, मांझी, कुशवाहा को कितनी सीटें

Bihar Chunav NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने 101-101 बराबर सीटें अपने पास रखी हैं। वहीं, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 29 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और जीतनराम मांझी की हम (हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा) को भी 6 सीटें मिली हैं। एनडीए में कई राउंड की बैठकों के बाद यह फॉर्मूला निकला है।

एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई बल्कि गठबंधन के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अन्य नेताओं ने रविवार को ट्वीट कर सीट बंटवारे का आंकड़ा साझा किया।

बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद अब घटक दलों की कैंडिडेट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। भाजपा में उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, रविवार शाम को दिल्ली में हो रही पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लगा दी जाएगी।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में भी कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। लोजपा (रामविलास) ने भी कल कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद चिराग पासवान कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देंगे।

कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई नहीं?

पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश की जेडीयू, भाजपा से एक सीट ज्यादा अपने पास रखेगी। मगर दोनों ही दलों ने बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। दोनों ने साफ संदेश दिया है कि गठबंधन में छोटा या बड़ा भाई फिलहाल कोई नहीं है।

फिलहाल एनडीए में कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह ऐलान हुआ है। अब घटक दलों के द्वारा लड़ी जाने वालीं सीटों के नामों का इंतजार है। बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। दोनों चरणों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, नामांकन की प्रक्रिया चल ही है।

Bihar NDA Seat Sharing Formula-

  • BJP- 101 सीट
  • JDU- 101 सीट
  • LJPR- 29 सीट
  • RLM- 6 सीट
  • HAM- 6 सीट