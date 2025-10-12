Bihar NDA Candidate List: बिहार एनडीए में सीट बंट गई, अब कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के पांच घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीट लड़ेगी। लोजपा-आर को 29, हम और रालोमो को 6-6 सीट मिली है। अब एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार है, जो कभी भी आ सकता है।

Sun, 12 Oct 2025 08:30 PM

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के पांच दलों में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू 101-101 सीट लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा-आर 29, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6-6 सीट लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे दिन दिल्ली में बैठक और बातचीत के जरिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया।

सीट बंटवारे की घोषणा ट्वीट के जरिए घटक दलों के नेताओं ने की है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक अभी दिल्ली में चल रही है। देर रात या कल सुबह भाजपा की पहली लिस्ट आ सकती है। जेडीयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो की लिस्ट भी अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। यह लिस्ट एक बार में भी जारी हो सकती है और बारी-बारी से भी आ सकती है। बिहार में पहले चरण के नामांकन तो 10 अक्टूबर से ही चालू हैं और 13 अक्टूबर यानी कल से दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा।

