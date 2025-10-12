Bihar NDA Candidate List: बिहार एनडीए में सीट बंट गई, अब कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के पांच घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीट लड़ेगी। लोजपा-आर को 29, हम और रालोमो को 6-6 सीट मिली है। अब एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार है, जो कभी भी आ सकता है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के पांच दलों में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू 101-101 सीट लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा-आर 29, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6-6 सीट लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे दिन दिल्ली में बैठक और बातचीत के जरिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया।
सीट बंटवारे की घोषणा ट्वीट के जरिए घटक दलों के नेताओं ने की है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक अभी दिल्ली में चल रही है। देर रात या कल सुबह भाजपा की पहली लिस्ट आ सकती है। जेडीयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो की लिस्ट भी अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। यह लिस्ट एक बार में भी जारी हो सकती है और बारी-बारी से भी आ सकती है। बिहार में पहले चरण के नामांकन तो 10 अक्टूबर से ही चालू हैं और 13 अक्टूबर यानी कल से दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट- अभी जारी नहीं हुई है
जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट- अभी जारी नहीं हुई है
लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट
बखरी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
साहेबपुर कमाल- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
तारापुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
रोसड़ा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
राजापाकर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
लालगंज- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
हायाघाट- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
गायघाट- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
एकमा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
मढ़ौरा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
अगिआंव- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
ओबरा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
अरवल- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
गया- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
हिसुआ- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
फतुआ- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
दानापुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
ब्रह्रपुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
राजगीर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
कदवा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
सोनबरसा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
बलरामपुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
गोविंदगंज- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
सिमरी बख्तियारपुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
मखदूमपुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
कसबा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
सुगौली- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
मोरवा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट
टेकारी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
कुटुंबा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
अतरी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
इमामगंज- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
सिकंदरा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
बराचट्टी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट
सासाराम- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
दिनारा- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
उजियारपुर- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
महुआ- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
बाजपट्टी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है
मधुबनी- कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई है