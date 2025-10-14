Bihar NDA List: एनडीए के कैंडिडेट का ऐलान शुरू, BJP के 71 नामों की लिस्ट आई

Bihar NDA Seat Candidate List: बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पांच दल जेडीयू, बीजेपी, लोजपा-आर, हम और रालोमो ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 71 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एनडीए के सीट बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी को बराबर 101-101 सीट मिली है। चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, जीतनाराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के रालोमो को 6-6 सीट लड़ने दी गई है। बीजेपी के बाद अब अन्य पार्टियों की कैंडिडेट लिस्ट भी आने वाली हैं।