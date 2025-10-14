Hindi NewsBihar NewsBihar NDA Seat Candidate list BJP Nitish JDU Chirag LJP Manjhi HAM Kushwaha RLM announce assembly election tickets
Bihar NDA List: एनडीए के कैंडिडेट का ऐलान शुरू, BJP के 71 नामों की लिस्ट आई
Bihar NDA Seat Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। बीजेपी ने पहली सूची में 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीट जबकि लोजपा-आर 29, रालोमो और हम 6-6 सीट लड़ेगी।
Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 03:07 PM
Bihar NDA Seat Candidate List: बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पांच दल जेडीयू, बीजेपी, लोजपा-आर, हम और रालोमो ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 71 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एनडीए के सीट बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी को बराबर 101-101 सीट मिली है। चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, जीतनाराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के रालोमो को 6-6 सीट लड़ने दी गई है। बीजेपी के बाद अब अन्य पार्टियों की कैंडिडेट लिस्ट भी आने वाली हैं।
बीजेपी की 71 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट यहां देखें-
- बेतिया- रेणु देवी
- रक्सौल- प्रमोद कुमार सिन्हा
- पिपरा- श्यामबाबू प्रसाद यादव
- मधुबन- राणा रणधीर सिंह
- मोतिहारी- प्रमोद कुमार
- ढाका- पवन जायसवाल
- रीगा- बैद्यनाथ प्रसाद
- बथनाहा- अनिल कुमार राम
- परिहार- गायत्री देवी
- सीतामढ़ी- सुनील कुमार पिंटू
- बेनीपट्टी- विनोद नारायण झा
- खजौली- अरुण शंकर प्रसाद
- बिस्फी- हरिभूषण ठाकुर बचौल
- राजनगर- सुजीत पासवान
- झंझारपुर- नीतीश मिश्रा
- छातापुर- नीरज कुमार सिंह बबलू
- नरपतगंज- देवंती यादव
- फारबिसगंज- विद्यासागर केसरी
- सिकटी- विजय कुमार मंडल
- किशनगंज- स्वीटी सिंह
- बनमनखी- कृष्ण कुमार ऋषि
- पूर्णिया- विजय कुमार खेमका
- कटिहार- तारकिशोर प्रसाद
- प्राणपुर- निशा सिंह
- कोढ़ा- कविता देवी
- सहरसा- आलोक रंजन झा
- गौरा बौराम- सुजीत कुमार सिंह
- दरभंगा- संजय सरावगी
- केवटी- मुरारी मोहन झा
- जाले- जीवेश मिश्रा
- औराई- रमा निषाद
- कुढ़नी- केदार प्रसाद गुप्ता
- बरुराज- अरुण कुमार सिंह
- साहेबगंज- राजू कुमार सिंह
- बैकुंठपुर- मिथिलेश तिवारी
- सीवान- मंगल पांडेय
- दरौंदा- कर्णजीत सिंह
- गोरेयाकोठी- देवेश कांत सिंह
- तरैया- जनक सिंह
- अमनौर- कृष्ण कुमार मंटू
- हाजीपुर- अवधेश सिंह
- लालगंज- संजय कुमार सिंह
- पातेपुर- लखेंद्र कुमार रौशन
- मोहिउद्दीननगर- राजेश कुमार सिंह
- बछवाड़ा- सुरेंद्र मेहता
- तेघड़ा- रजनीश कुमार
- बेगूसराय- कुंदन कुमार
- भागलपुर- रोहित पांडेय
- बांका- राम नारायण मंडल
- कटोरिया- पूरण लाल टुडू
- तारापुर- सम्राट चौधरी
- मुंगेर- कुमार प्रणय
- लखीसराय- विजय कुमार सिन्हा
- बिहारशरीफ- सुनील कुमार
- दीघा- संजीव चौरसिया
- बांकीपुर- नितिन नवीन
- कुम्हरार- संजय गुप्ता
- पटना साहिब- रत्नेश कुशवाहा
- दानापुर- रामकृपाल यादव
- बिक्रम- सिद्धार्थ सौरव
- बड़हरा- राघवेंद्र प्रताप सिंह
- आरा- संजय सिंह टाइगर
- तरारी- विशाल प्रशांत
- अरवल- मनोज शर्मा
- औरंगाबाद- त्रिविक्रम सिंह
- गुरुआ- उपेंद्र दांगी
- गया शहर- प्रेम कुमार
- वजीरगंज- बीरेंद्र सिंह
- हिसुआ- अनिल सिंह
- वारसलीगंज- अरुणा देवी
- जमुई- श्रेयसी सिंह
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।