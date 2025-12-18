बिहार के एनडीए सांसदों का दिल्ली में जमावड़ा, नितिन नवीन के लिए संजय जायसवाल के घर बैठकी

संक्षेप: सांसद संजय जायसवाल के नई दिल्ली स्थित आवास पर गुरुवार को बिहार के एनडीए सांसदों की ओर से भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन का बिहार के एनडीए सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली में स्वागत किया। उनके सम्मान में भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी ने नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार के सभी सांसदों ने मिलकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार को इतिहास में पहली बार यह दायित्व मिला है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आभारी हैं।" जायसवाल ने गुरुवार को हुई बैठक को सांसदों के साथ नितिन नवीन की अनौपचारिक मुलाकात करार दिया।

बता दें कि नितिन नवीन को पिछले दिनों भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। चर्चा है कि आने वाले दिनों में उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल जाएगी। मौजूदा पार्टी चीफ जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे।