Bihar Govt Formation LIVE: NDA की बैठक से पहले ललन, संजय झा गए दिल्ली; 20 को शपथ

संक्षेप: Bihar NDA Govt Formation LIVE: इस बीच एनडीए विधायक दल की बैठक 19 को बुलाई गई है। इसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। इसके पहले भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठक भी अलग-अलग होगी। जदयू विधायक दल भी नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेगा।

Bihar NDA Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक, देर रात जनता दल यूनाइटेड के दो दिग्गज नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली में हैं। दिल्ली से यह बुलावा ऐसे समय में आया है जब बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच एनडीए विधायक दल की बैठक 19 को बुलाई गई है। इसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। इसके पहले भाजपा और जदयू विधायक दल की बैठक भी अलग-अलग होगी। जदयू विधायक दल भी नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण उत्सवी माहौल में होगा। एनडीए के सभी शीर्ष नेता इस समारोह में शामिल होंगे। इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है।

08:07 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। पटना जिला प्रशासन के अनुसार आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजग के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रह सकते हैं।

07: 54 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: भाजपा की तरफ से अधिकांश मौजूदा मंत्रियों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है। पार्टी तीन से चार नए चेहरों को शामिल कर सकती है। जिन मंत्रियों को दोबारा जगह दी जा सकती है उनमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेनू देवी, जिबेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि साहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं जबकि नए चेहरों में राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका को जगह मिल सकती है।

07: 43 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, जद(यू) और भाजपा के अलावा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) भी नई सरकार का हिस्सा होंगी। सूत्रों के अनुसार, “लोजपा (रामविलास) को तीन, जबकि हम और रालोमो को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। भाजपा से अधिकतम 16 और जद(यू) से 14 मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ 20 नवंबर को शपथ ले सकते हैं।” जद(यू) सूत्रों ने कहा कि पिछली बार उनके पास केवल 12 मंत्री थे।

इस बार संख्या 2020 की तुलना में बढ़ी है, इसलिए नयी सरकार में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री के अलावा जद(यू) के जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है, उनमें बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और अशोक चौधरी शामिल हैं।

नए चेहरों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल के नामों पर विचार किया जा रहा है।

07: 36 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: न्यूज एजेंसी भाषा ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) से पांच से छह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। महनार सीट से निर्वाचित जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नयी टीम में जगह मिलने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि भाजपा कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पिछले मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों में से 24 ने इस बार चुनाव जीता, जबकि एकमात्र पराजित मंत्री सुमित कुमार सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके।

07: 22 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: भाजपा विधायक दल की बैठक बुधवार को होगी। बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। डॉ. जायसवाल ने बताया कि पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलायी गई है। इस बैठक में केंद्र से पार्टी के पर्यवेक्षक भी आएंगे।

उनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल के पास दावा पेश किया जाएगा। इधर, चुनाव परिणाम के दो दिनों बाद भाजपा के विधायकों का पटना आना शुरू हो गया है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यालय में विधायकों का स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं, पार्टी के कार्यकर्ता अपने नये विधायकों को बधाई दे रहे हैं।

07: 16 AM- Bihar NDA Govt Formation LIVE: बिहार में नई सरकार के शपथ समारोह को लेकर हलचल है। इस बीच जदयू नेता ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सोमवार की देर रात दिल्ली रवाना हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है।