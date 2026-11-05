बिहार में एनडीए सरकार की सालगिरह और मोदी के स्वागत की बड़ी तैयारी, सम्राट चौधरी ने बुलाई थी बैठक
बिहार में एनडीए की सरकार को एक साल पूरा होने जा रहा है। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई एनडीए नेताओं की बैठक में इसकी तैयारियों पर चर्चा की गई।
बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को पटना में सत्ताधारी गठबंधन की अहम बैठक आयोजित की गई। एनडीए सरकार की सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने की संभावना है। 21 नवंबर को वैशाली में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। गठबंधन और प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सीएम की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में पीएम के संभावित दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई।
लोकतंत्र की जननी वैशाली में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 नवंबर को सभा होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को आखिरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अप्रैल 2026 में नीतीश के सीएम पद छोड़ने के बाद बिहार को पहली बार सम्राट चौधरी के तौर पर भाजपा का सीएम मिला। पिछले साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू समेत एनडीए के पांचों दलों ने 243 में से 203 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को मौजूदा एनडीए सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा। यह ऐतिहासिक अवसर होगा।
वैशाली के जाफरपट्टी में होगी पीएम मोदी की सभा, बिहार को कई सौगातें देंगे
उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और वैशाली जिले के राजापाकड़ प्रखंड स्थित जाफरपट्टी में उनकी रैली होगी। यहां 1650 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस रैली में पीएम राज्य को कई सौगातें भी देंगे। वे कई अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। बता दें कि मई 2026 के बाद मोदी का यह पहला बिहार दौरा होगा। प्रधानमंत्री आखिरी बार 7 मई को सम्राट कैबिनेट के विस्तार में आए थे।
एनडीए की बैठक में भाजपा की पदयात्रा पर चर्चा
सीएम सम्राट की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में भाजपा की विपक्ष के खिलाफ निकाली जा रही लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा पर भी चर्चा हुई। संजय सरावगी ने काह कि यह पदयात्रा अब तक बिहार के 10 जिलों में निकाली जा चुकी है। बैठक में यह तय किया गया है कि बाकी जिलों में दिवाली और छठ पूजा के बाद यह कार्यक्रम होंगे। क्योंकि त्योहार के समय लोग कुछ दिन व्यस्त रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।