भाजपा सीएम की कैबिनेट में जदयू, लोजपा, हम और रालोमो से कौन-कौन मंत्री? देखें संभावित सूची
बिहार में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार में भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो से बनाए जाने वाले संभावित मंत्रियों की सूची यहां देखें।
Bihar New Cabinet Ministers: बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण ग्रहण बुधवार को होगा। पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। थोड़ी देर में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा चल रही है। नई सरकार में पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि अभी वे इस पद के लिए राजी नहीं हैं। बिहार की नई कैबिनेट में कौन-कौन मंत्री होंगे, इस पर भी अटकलें चलने लगी हैं। नई सरकार में भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो से कौन-कौन मंत्री बन सकता है, इसकी संभावित सूची नीचे दी जा रही है।
एनडीए नेताओं से अब तक मिली जानकारी के अनुसार नई सरकार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भाजपा का बन रहा है, तो डिप्टी सीएम पद जदयू को जाना तय है। बाकी अन्य दलों के मंत्री मौजूदा संख्याबल के हिसाब से ही रहेंगे। हालांकि, कुछ चेहरों को बदलकर नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जदयू सूत्रों के अनुसार, नई सरकार में नीतीश की पार्टी की हिस्सेदारी भी दमदार रहेगी। इस बार भाजपा से ज्यादा जदयू से मंत्री बनाए जा सकते हैं।
बिहार के कैबिनेट मंत्रियों की संभावित सूची यहां देखें
भाजपा से ये नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री-
- सम्राट चौधरी (मुख्यमंत्री संभावित)
- विजय सिन्हा
- मंगल पांडेय
- दिलीप जायसवाल
- रामकृपाल यादव
- श्रेयसी सिंह
- लखेंद्र पासवान
- रमा निषाद
- प्रमोद चंद्रवंशी
- अरुण शंकर प्रसाद
- संजय सिंह टाइगर
जदयू ये नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री
- बिजेंद्र प्रसाद यादव
- विजय चौधरी
- श्रवण कुमार
- अशोक चौधरी
- लेशी सिंह
- मदन सहनी
- जमा खान
- सुनील कुमार
अन्य दलों से ये नेता बनाए जा सकते हैं मंत्री
- लोजपा (रामविलास) से संजय पासवान और संजय सिंह
- हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) से संतोष कुमार सुमन
- राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से दीपक प्रकाश कुशवाहा
निशांत माने तो जदयू से एक डिप्टी सीएम, नहीं तो दो
अगर नीतीश के बेटे निशांत कुमार सरकार में आने को मान गए तो जदयू से एक डिप्टी सीएम वही बनाए जाएंगे। अगर वे नहीं माने तो बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और सुनील कुमार में कोई दो नेता डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं।
अब तक की चर्चाओं के अनुसार बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही होगा। इसमें भाजपा से मुख्यमंत्री शपथ लेगा, जबकि जदयू से डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई जा सकती है। फिर विधानसभा में नई सरकार अपना बहुमत पेश करेगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है।
अभी किस पार्टी से कितने मंत्री
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जब नवंबर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, तब सीएम के अतिरिक्त कैबिनेट में दो डिप्टी सीएम समेत कुल 27 मंत्री बनाए गए थे। इनमें भाजपा से 14, जदयू से 8, लोजपा-आर से दो और हम एवं आरएलएम से 1-1 मंत्री बनाए गए थे। जदयू कोटे से कुछ पद खाली रखे गए थे। चर्चा है कि आगामी कैबिनेट में इन्हें भर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।