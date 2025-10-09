NDA में सीटों-उम्मीदवारों को लेकर हलचल, BJP और JDU ने की अलग-अलग बैठकें; क्या बोले सम्राट चौधरी

बिहार में एनडीए ने चुनावी तैयारी तेज की। बीजेपी और जेडीयू ने की अलग-अलग बैठकें हुईं। बीजेपी की बैठक के बाद सम्राट चौधरी बोले- सभी दलों से बात चल रही है, जल्द खुशखबरी मिलेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी और जेडीयू ने अलग-अलग बैठकें कीं, जिसमें उम्मीदवारों के चयन से लेकर सीटों के समीकरण तक पर चर्चा हुई। बीजेपी की बैठक में संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। दोनों ही दलों ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीति पर मंथन किया।

सम्राट चौधरी बोले- जल्द खुशखबरी मिलेगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि पार्टी सभी घटक दलों से बातचीत कर रही है और जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने कहा, “एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। सभी दलों से बात हो रही है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।”

सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा वहीं मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू की बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन चर्चा हुई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, उन सीटों पर खास तौर से विचार हुआ जहां पिछली बार हार हुई थी। सूत्रों के अनुसार, पार्टी यह देखना चाहती है कि जहां हार हुई, वहां नए चेहरों को मौका दिया जाए या फिर पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया जाए। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और सीएम नीतीश कुमार ने खुद सभी से फीडबैक लिया।