भाजपा, जेडीयू, चिराग, मांझी, कुशवाहा को मिली सीटों की लिस्ट पढ़िए; ऐलान आज होगा

Bihar NDA Seats List: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Elections) को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे में भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, आरएलएम और हम को कौन-सी सीटें मिली हैं, इसकी लिस्ट सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आधिकारिक ऐलान सोमवार को होगा।

Bihar NDA Seats List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Chunav) को लेकर एनडीए में सीटों की साझेदारी हो गई है। अब किस पार्टी को कौन-सी सीटें मिली और कहां से उनके कौन प्रत्याशी खड़े होंगे, इसकी घोषणा सोमवार को होगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP), नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU), चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को मिली सीटों की लिस्ट सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

बीजेपी की सीटों के नाम- पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा को मिली 101 सीटों में रामनगर, लौहिया, बगहा, नौतन, बेतिया, रक्सौल, हरसिद्धि, मोतिहारी, परिहार, बेनीपट्टी, राजगनर, नरकटियागंज, ढाका, लौरिया, खजौली, सीतामढ़ी, चिरैया, रीगा, बथानाहा, मधुबनी, पिपरा, मधुबन, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, हायाघाट, दरभंगा, झंझारपुर, छातापुर, बनमनखी, कटिहार, बिस्फी, गया शहर, वजीरगंज, आरा, मोहनियां, भभुआ, जमुई, बक्सर, चेनारी, पटना साहिब, बिक्रम, बाढ़, दीघा, कुम्हरार और बांकीपुर आदि शामिल है।

जेडीयू की सीटें- दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड़ (जदयू) के हिस्से की 101 संभावित सीटों में बड़हरिया, महनार, वैशाली, अमरपुर, वाल्मीकिनगर, फुलपरास, धमदाहा, कुचायकोट, बरारी, रून्नी सैदपुर, हरलाखी, सुपौल, निर्मली, मोकामा, पिपरा, केशरिया, संदेश, आलमनगर, जहानाबाद, घोसी, बिहारीगंज, हथुआ, भोरे, सरायरंजन, सोनवर्षा, शिवहर, कांटी, वारिस नगर, बरबीघा, सुल्तानगंज, बेलागंज, बहादुरपुर, कल्याणपुर, सकरा, रूपौली, धमदाहा, ठाकुरगंज, जमालपुर, जगदीशपुर, धौरैया, झाझा, राजपुर, अस्थावां, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, फुलवारी शरीफ और मसौढ़ी आदि शामिल हैं।

चिराग के हिस्से आईं ये 29 सीटें सूत्रों के अनुसार, लोजपा (आर) को बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकर, लालगंज, हायघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, अरवल, बोधगया, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, हिसुआ, हिलसा, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, मखदुमपुर, कसबा, सुगौली और मोरवा मिलने की बात सामने आई है।

हम को 4 सीटिंग के अलावा दो और सीटें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जीतनराम मांझी की पार्टी की सीटिंग सीटें- इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी और सिकंदरा बरकरार रहेगी। साथ ही हम को कुटुंबा और अतरी भी मिली है। हम (से.) ने पिछली बार सात सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें तीन सीट कसबा, मखदुमपुर और कुटुंबा में हार हुई थी। हारी सीटों में से एक सीट कुटुंबा उसे वापस दी गई है, जबकि मखदुमपुर और कसबा वापस ले ली गयी है। इनकी जगह पर अतरी विधानसभा की नई सीट मिली है।

हम के सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हैं। इमामगंज से दीपा मांझी, बाराचट्टी से ज्योति मांझी, टिकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी का टिकट बरकरार रह सकता है। अतरी सीट से टिकट के दो दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण और पार्टी से जुड़े रोमित सिंह का नाम शामिल है।

रोमित सिंह (पिता-अरविंद कुमार) टिकारी से हम विधायक अनिल कुमार और पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे हैं। चूंकि अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज घोसी से जदयू के जबकि अनिल कुमार खुद टिकारी से हम पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, ऐसे में एक ही इलाके से परिवार के तीन सदस्यों के खड़े होने की चर्चा है। कुंटुंबा सीट से हम पार्टी ने पिछली बार श्रवण भुइयां को उम्मीदवार बनाया था, जो करीब 12 फीसदी वोट के अंतर से हारे थे।