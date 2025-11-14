Narpatganj Result LIVE: नरपतगंज चुनाव रिजल्ट; देवंती यादव या मनीष यादव, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

संक्षेप: Narpatganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की नरपतगंज सीट पर थोड़ी देर में काउटिंग शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी की देवंती यादव और आरजेडी के मनीष यादव मैदान में हैं।

Narpatganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की नरपतगंज सीट पर वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। ये सीट एक दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। यहां एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की देवंती यादव, महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की मनीष यादव और जन सुराज पार्टी के जनार्दन यादव मुख्य दावेदारों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है।

नरपतगंज में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती राउंड्स में देवंती यादव और मनीष यादव के बीच सीधी लड़ाई की संभावना है, जबकि जनार्दन यादव का प्रदर्शन देखना रोचक होगा कि वे वोटों को कैसे बांट पाते हैं।

Narpatganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) देवंती यादव बीजेपी (एनडीए) - - मनीष यादव आरजेडी (महागठबंधन) - - जनार्दन यादव जन सुराज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के मुताबिक, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आयोग ने साफ कहा है कि प्रारंभिक ट्रेंड्स सुबह 8.30 बजे के बाद ही भरोसेमंद होंगे। इसलिए, टीवी चैनलों पर सुबह 8.15 बजे से दिखाए जाने वाले एनडीए या महागठबंधन के आंकड़ों पर ज्यादा खुशी या उदासी न दिखाएं, बल्कि सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर नजर टिकाए रखें। हिंदुस्तान की साइट पर पूरे बिहार के अलावा अररिया जिले और नरपतगंज की सीट-विशेष गिनती का ताजा डेटा मिलता रहेगा।