Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Narpatganj Assembly Seat Result Devanti Yadav bjp Manish Yadav rjd Janardan Yadav Jsp counting Updates
Narpatganj Result LIVE: नरपतगंज चुनाव रिजल्ट; देवंती यादव या मनीष यादव, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

Narpatganj Result LIVE: नरपतगंज चुनाव रिजल्ट; देवंती यादव या मनीष यादव, कौन जीतेगा कौन हारेगा?

संक्षेप: Narpatganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की नरपतगंज सीट पर थोड़ी देर में काउटिंग शुरू होगी। इस सीट पर बीजेपी की देवंती यादव और आरजेडी के मनीष यादव मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:38 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अररिया
share Share
Follow Us on

Narpatganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया जिले की नरपतगंज सीट पर वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। ये सीट एक दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। यहां एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की देवंती यादव, महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की मनीष यादव और जन सुराज पार्टी के जनार्दन यादव मुख्य दावेदारों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नरपतगंज में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती राउंड्स में देवंती यादव और मनीष यादव के बीच सीधी लड़ाई की संभावना है, जबकि जनार्दन यादव का प्रदर्शन देखना रोचक होगा कि वे वोटों को कैसे बांट पाते हैं।

Narpatganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
देवंती यादवबीजेपी (एनडीए)--
मनीष यादवआरजेडी (महागठबंधन)--
जनार्दन यादवजन सुराज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के मुताबिक, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आयोग ने साफ कहा है कि प्रारंभिक ट्रेंड्स सुबह 8.30 बजे के बाद ही भरोसेमंद होंगे। इसलिए, टीवी चैनलों पर सुबह 8.15 बजे से दिखाए जाने वाले एनडीए या महागठबंधन के आंकड़ों पर ज्यादा खुशी या उदासी न दिखाएं, बल्कि सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर नजर टिकाए रखें। हिंदुस्तान की साइट पर पूरे बिहार के अलावा अररिया जिले और नरपतगंज की सीट-विशेष गिनती का ताजा डेटा मिलता रहेगा।

पिछले चुनावों के नतीजे

नरपतगंज सीट पर यह जंग इसलिए खास है क्योंकि यह यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण दशकों से यादव उम्मीदवारों का गढ़ रही है। 2020 में बीजेपी के जय प्रकाश यादव ने आरजेडी के अनिल कुमार यादव को 28,610 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं 2015 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जो एनडीए की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इस बार देवंती यादव की वापसी और मनीष यादव की नई दावेदारी मुकाबले को और रोमांचक बना रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।