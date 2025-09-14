बिहार मेरा परिवार, जनता सीएम; तेजप्रताप ने बताया अपने गठबंधन का नाम, वीडियो पर कांग्रेस को दिया ज्ञान

मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा भी नहीं है। उनके साथ कई दल आ रहे हैं और सबों को मिलाकर जो गठबंधन बना है उसका नाम बिहार गठबंधन है।

राजद से निष्कासित हसनपुर विधायक और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आगामी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। वे लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं और जन सममस्याओं पर सरकार की क्लास लगाने के साथ बाढ़ राहत कार्य भी कर रहे हैं। दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हुए तेज प्रताप ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार उनका परिवार है और जनता सीएम है। उन्होंने बड़े भाई होने के नाते तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया और पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है।

उन्होंने कहा कि वे सीएम नहीं बनना चाहते बल्कि जनता ही उनके लिए सीएम है। मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा भी नहीं है। उनके साथ कई दल आ रहे हैं और सबों को मिलाकर जो गठबंधन बना है उसका नाम बिहार गठबंधन है। फिलहाल टीम तेजप्रताप के रूप में उनका अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि साथ चलने वाले सभी दलों का स्वागत और अभिनंदन है। सब लोग मिलकर दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं उनको आशीर्वाद है।