पटना के आगे तो पेरिस भी पड़ा फीका, ऐसा है बिहार म्यूजियम; टॉप 10 में आया

Worth a Journey एक ट्रैवल गाइड है, जिसने साल 2026 के लिए दुनिया के टॉप 100 संग्रहालयों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में बिहार को 9वां स्थान मिला है, जो अमेरिका के मेट्स से भी आगे है। वहीं, फ्रांस का लूव भी इसके पीछे है।

बिहार म्यूजियम को वर्थ अ जर्नी ने शीर्ष 100 संग्रहालयों की सूची में शामिल किया है। Photo: biharmuseum.org

बिहार म्यूजियम, राजधानी पटना और भारत की सीमाओं को लांघते हुए अब यह इमारत पूरी दुनिया की शान बन चुकी है। उपलब्धि तो ऐसी हासिल की है कि संग्रहालय के मामले में फ्रांस और अमेरिका के भवन भी इससे पीछे रह गए हैं। म्यूजियम ने Worth a Journey के शीर्ष 100 में भी अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है। जानकार तो सूची बनने से पहले ही यह कहने लगे थे कि यह म्यूजियम दुनिया के सबसे शानदार में से एक होगा।

Worth a Journey का कहना है, 'पटना का नया संग्रहालय। इसमें बिहार का इतिहास पत्थर युग से लेकर आज तक बताया गया है। यहां मूर्तियां, सिक्के, पुरानी पांडुलिपियां और लोक कला रखी गई हैं। यह एक बड़ी इमारत है जिसमें खुले आंगन और लॉन हैं। इसमें गैलरियां, बच्चों की गैलरी और इतिहास पर एक छोटी फिल्म दिखाई जाती है।'

बिहार से पीछे 91 म्यूजियम बिहार म्यूजियम के बाद लिस्ट में मेट्स यानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट का नाम आता है, जो न्यूयॉर्क में है। जबकि, 11वें नबर पर नीदरलैंड्स की नैचुरलिस है। इनके बाद डेनमार्क के मोसगार्ड म्यूजियम, शिकागो की आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, स्लोवाकिया का ओरावा विलेज म्यूजियम, मिस्र में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, यरूशलम के इजरायल म्यूजियम का नाम आता है।

खास बात है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित मशहूर लूव म्यूजियम में बिहार की इस बिल्डिंग से पिछड़ गया है। लूव की रैंकिंग 31 दर्ज की गई है। खास बात है कि यहीं बड़े आश्चर्यों में से एक मोनालिसा पेंटिंग भी रखी गई है। वेबसाइट के अनुसार, 'पेरिस के पुराने राजमहल में बना कला संग्रहालय, जिसमें मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र से लेकर यूरोपीय चित्रकला तक का संग्रह है। मोनालिसा, वीनस डी मिलो और विंग्ड विक्ट्री ऑफ समोथ्रेस यहां की भीड़ को आकर्षित करती हैं और लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं।'

बिहार से आगे बस 9 बिहार से आगे लिस्ट में 9 म्यूजियम हैं।

- म्यूजियो नेशनल डे एंत्रोपोलोजिया, मैक्सिको

- म्यूजियो डेल प्राडो, स्पेन

- लुइसियाना म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, डेनमार्क

- स्टेट हेर्मिटेज म्यूजियम, रूस

- कुन्स्टहिस्टोरिशेस म्यूजियम, ऑस्ट्रिया

- सानलिउरफा पुरातत्व संग्रहालय, तुर्किए

- म्यूजियम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, पोलैंड

- नेशनल वर्ल्ड वॉर टू म्यूजियम, अमेरिका

जानकार क्यों बोले बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह कहते हैं, 'हमारी सोच ऐसे म्यूजियम बनाने की थी, जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हो। आज जब म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है, तो हमें गर्व हो रहा है।'

कला के जानकार विवेक अबरोल का कहना है, 'जब मैंने बिहार संग्रहालय का दौरा किया, तो मुझे इसकी अपार संभावनाएं दिखाई दीं। मुझे लगा कि इसमें वे सभी खूबियां हैं जो इसे दुनिया के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक बना सकती हैं। आज इसे यह पहचान मिलते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह बिहार और भारत के लिए गर्व का पल है।' उन्होंने बताया है कि इसके पीछे महानिदेशक सिंह की सोच है।

कनाडा से की सलाह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार ने जुलाई 2011 में इस विश्वस्तरीय परियोजना के लिए कनाडा की परामर्शदाता संस्था 'लॉर्ड कल्चरल रिसोर्स' के साथ समझौता किया था। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी। उनके मार्गदर्शन में निर्माण कार्य आगे बढ़ा और वर्ष 2017 में संग्रहालय को पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि बिहार म्यूजियम अपनी आधुनिक वास्तुकला और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक विरासत के लिए खास पहचान रखता है। यहां संरक्षित दीदारगंज यक्षी की विश्वप्रसिद्ध प्रतिमा के साथ मौर्य, गुप्त और पाल काल, सम्राट अशोक, बौद्ध एवं जैन परंपराओं तथा शेरशाह सूरी और मुगल काल से जुड़ी धरोहरें बिहार के गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं।

इसके अलावा पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की कलाकृतियां, कांस्य प्रतिमाएं, टेराकोटा की कलाकृतियां और दुर्लभ सिक्कों का संग्रह भी पर्यटकों एवं इतिहास में रुचि रखने वालों को आकर्षित करता है।