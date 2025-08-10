गाड़ी गैराज में फिर भी लग रहा जुर्माना, नीतीश सरकार से खफा बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन; बसें बंद करने की चेतावनी

Hindi NewsBihar NewsBihar Motor Transport Federation angry from nitish government warn for close bus services
गाड़ी गैराज में फिर भी लग रहा जुर्माना, नीतीश सरकार से खफा बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन; बसें बंद करने की चेतावनी
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार मनमानी कर रही है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सरकार को सौपेंगे। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हम 25 अगस्त से अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे।
बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य में बस के साथ ही सभी व्यवसायिक गाड़ियों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। संघ के संरक्षक अमरनाथ पाण्डेय ने रविवार को पटना से बातचीत में पत्रकारों से कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार मनमानी कर रही है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सरकार को सौपेंगे। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हम 25 अगस्त से अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे।
संघ की प्रमुख मांगें ये हैं --
ई चलान के नाम पर शोषण बंद हो। गाड़ी गैराज में है पर जुर्माना लग रहा है। चालान जमा करने पर अपलोड नहीं होने पर भी बस ट्रक मालिकों से जुर्माना लिया जा रहा है। पूरे बिहार में बस पड़ाव नहीं है और संचालकों से पैसा लिया जा रहा है।
