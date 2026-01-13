Hindustan Hindi News
बिहार के ढाई लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रमोशन में मिलेगा यह फायदा; आदेश जारी

संक्षेप:

बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के नियोजित शिक्षक रहते हुए किए गए कार्य की गणना भी प्रमोशन के दौरान की जाएगी। उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा।

Jan 13, 2026 12:13 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के लगभग ढाई लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन में सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। यानी कि नियोजित शिक्षक रहने के दौरान उन्होंने जो काम किया, उसकी भी गणना प्रोन्नति में की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोगों को इसका लाभ होगा।

वहीं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली 2023 के तहत छठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर और 11वीं-12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय अध्यापक के पद पर करने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत छठी से 8वीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर और 11वीं-12वीं के विशिष्ट शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर किए जाने का प्रावधान है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रमोशन के दौरान विशिष्ट शिक्षकों ने नियोजित शिक्षक रहने के दौरान जो कार्य किया उस अवधि की गणना भी की जाएगी। इससे उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल सकेगा।

