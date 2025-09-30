बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 8 सीटों पर MLC इलेक्शन, वोटर लिस्ट पर काम शुरू हो गया

बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद विधान परिषद की 8 सीटों पर भी इलेक्शन होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम मंगलवार 30 सितंबर को शुरू कर दिया गया। आयोग ने इसका पूरा कार्यक्रम भी जारी किया गया है। एमएलसी चुनाव के लिए 30 दिसंबर 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद जनवरी 2026 में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।