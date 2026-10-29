बिहार MLC चुनाव: लालू-तेजस्वी का लालटेन जला, राजद ने पटना, दरभंगा में भाजपा से सीटें छीनी
लालू-तेजस्वी की राजद ने बिहार एमएलसी चुनाव में भाजपा से दो सीटें छीन ली। पटना शिक्षक के बाद दरभंगा स्नातक पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है। इन दोनों सीटों पर राजद ने भाजपा कैंडिडेट को हराया, जो सिटिंग एमएलसी थे।
बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से दो सीटें छीन ली। पटना और दरभंगा में राजद उम्मीदवारों ने दो सिटिंग एमएलसी को हराया। पटना शिक्षक सीट पर लगातार पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव को राजद के संजीव सिंह ने हराकर भाजपा का किला ध्वस्त कर दिया। वहीं, गुरुवार को जारी हुए दरभंगा स्नातक सीट के नतीजे में भी राजद ने उलटफेर करते हुए भाजपा को हरा दिया। राजद उम्मीदवार अनिल झा ने हारते-हारते आखिरी राउंड में जीत दर्ज कर ली और भाजपा प्रत्याशी एवं सिटिंग एमएलसी सर्वेश कुमार को हरा दिया। एमएलसी चुनाव में दो सीटें जीतने के बाद आरजेडी ने एक बार फिर बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई है।
बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से एक पर भी आरजेडी का एमएलसी नहीं था। पिछली बार लालू-तेजस्वी की पार्टी इनमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब भाजपा से दो सीटें छीनने के बाद बिहार विधान परिषद में लालू-तेजस्वी की पार्टी के दो सदस्य बढ़ गए हैं। इससे पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल है।
पटना में राजद के संजीव ने भाजपा के नवल किशोर का किला ढहाया
पटना शिक्षक एमएलसी सीट पर आरजेडी के संजीव सिंह ने भाजपा के नवल किशोर यादव को 1057 वोटों से हरा दिया। नवल किशोर का इस सीट पर 30 सालों से कब्जा था। इस सीट को भाजपा के मजबूत किला माना जा रहा था, जिसे राजद के संजीव ने ध्वस्त कर दिया। संजीव कुमार राजद से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में थे और खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक रह चुके हैं।
दरभंगा में बूझते-बूझते जल गया राजद का लालटेन
बिहार एमएलसी चुनाव में दरभंगा स्नातक सीट का परिणाम सबसे आखिरी में जारी हुआ। इसकी गिनती लगभग ढाई दिन तक चली। मतगणना में शुरू से भाजपा प्रत्याशी एवं सिटिंग एमएलसी सर्वेश कुमार बढ़त बनाए रखे। पहली वरीयता के मतों की गिनती में नतीजा नहीं निकला, तो एलिमिनेशन राउंड में दूसरी वरीयता के मत गिने गए।
दूसरी वरीयता की मतगणना में भी सर्वेश कुमार आगे बने रहे, लेकिन तय कोटा को नहीं हासिल कर पाए। फिर आखिरी राउंड में जब जन सुराज प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज को मिले दूसरे वरीयता के वोट गिने गए, तो उसमें राजद के अनिल झा ने बाजी मार ली और सर्वेश कुमार को लगभग 450 वोटों से हरा दिया। अनिल ने हारते-हारते सर्वेश से दरभंगा स्नातक सीट छीन ली।
राजद बोली- बैलट पेपर से चुनाव में भाजपा को मुश्किल
भाजपा के दो सिटिंग एमएलसी हराने के बाद राजद का उत्साह चरम पर है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि बैलट पेपर से सभी चुनाव हो, तो भाजपा का दिखना ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैलट पेपर से हुए एमएलसी चुनाव में पटना और दरभंगा में राजद ने भाजपा को हरा दिया। इससे पहले भोजपुर स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में भी राजद को जीत मिली थी।
एमएलसी चुनाव में राजद ने बचाई महागठबंधन की लाज
बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्षी दलों के महागठबंधन की लाज बचा दी। इस चुनाव में महागठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिली। आरजेडी और कांग्रेस ने पांच सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा और पार्टी के सिटिंग एमएलसी मदन मोहन झा यहां से चुनाव हार गए।
इसके अलावा, महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने भी तिरहुत शिक्षक सीट गंवा दी। यहां सीपीआई के सिटिंग एमएलसी संजय सिंह हार गए। हालांकि, आरजेडी ने पटना शिक्षक और दरभंगा स्नातक जीत कर विपक्ष को सहारा दे दिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।