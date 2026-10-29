बिहार MLC चुनाव: लालू-तेजस्वी का लालटेन जला, राजद ने पटना, दरभंगा में भाजपा से सीटें छीनी

लालू-तेजस्वी की राजद ने बिहार एमएलसी चुनाव में भाजपा से दो सीटें छीन ली। पटना शिक्षक के बाद दरभंगा स्नातक पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है। इन दोनों सीटों पर राजद ने भाजपा कैंडिडेट को हराया, जो सिटिंग एमएलसी थे।

बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से दो सीटें छीन ली। पटना और दरभंगा में राजद उम्मीदवारों ने दो सिटिंग एमएलसी को हराया। पटना शिक्षक सीट पर लगातार पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव को राजद के संजीव सिंह ने हराकर भाजपा का किला ध्वस्त कर दिया। वहीं, गुरुवार को जारी हुए दरभंगा स्नातक सीट के नतीजे में भी राजद ने उलटफेर करते हुए भाजपा को हरा दिया। राजद उम्मीदवार अनिल झा ने हारते-हारते आखिरी राउंड में जीत दर्ज कर ली और भाजपा प्रत्याशी एवं सिटिंग एमएलसी सर्वेश कुमार को हरा दिया। एमएलसी चुनाव में दो सीटें जीतने के बाद आरजेडी ने एक बार फिर बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई है।

बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से एक पर भी आरजेडी का एमएलसी नहीं था। पिछली बार लालू-तेजस्वी की पार्टी इनमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब भाजपा से दो सीटें छीनने के बाद बिहार विधान परिषद में लालू-तेजस्वी की पार्टी के दो सदस्य बढ़ गए हैं। इससे पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल है।

पटना में राजद के संजीव ने भाजपा के नवल किशोर का किला ढहाया पटना शिक्षक एमएलसी सीट पर आरजेडी के संजीव सिंह ने भाजपा के नवल किशोर यादव को 1057 वोटों से हरा दिया। नवल किशोर का इस सीट पर 30 सालों से कब्जा था। इस सीट को भाजपा के मजबूत किला माना जा रहा था, जिसे राजद के संजीव ने ध्वस्त कर दिया। संजीव कुमार राजद से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में थे और खगड़िया जिले के परबत्ता से विधायक रह चुके हैं।

दरभंगा में बूझते-बूझते जल गया राजद का लालटेन बिहार एमएलसी चुनाव में दरभंगा स्नातक सीट का परिणाम सबसे आखिरी में जारी हुआ। इसकी गिनती लगभग ढाई दिन तक चली। मतगणना में शुरू से भाजपा प्रत्याशी एवं सिटिंग एमएलसी सर्वेश कुमार बढ़त बनाए रखे। पहली वरीयता के मतों की गिनती में नतीजा नहीं निकला, तो एलिमिनेशन राउंड में दूसरी वरीयता के मत गिने गए।

दूसरी वरीयता की मतगणना में भी सर्वेश कुमार आगे बने रहे, लेकिन तय कोटा को नहीं हासिल कर पाए। फिर आखिरी राउंड में जब जन सुराज प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज को मिले दूसरे वरीयता के वोट गिने गए, तो उसमें राजद के अनिल झा ने बाजी मार ली और सर्वेश कुमार को लगभग 450 वोटों से हरा दिया। अनिल ने हारते-हारते सर्वेश से दरभंगा स्नातक सीट छीन ली।

राजद बोली- बैलट पेपर से चुनाव में भाजपा को मुश्किल भाजपा के दो सिटिंग एमएलसी हराने के बाद राजद का उत्साह चरम पर है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि बैलट पेपर से सभी चुनाव हो, तो भाजपा का दिखना ही मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैलट पेपर से हुए एमएलसी चुनाव में पटना और दरभंगा में राजद ने भाजपा को हरा दिया। इससे पहले भोजपुर स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में भी राजद को जीत मिली थी।

एमएलसी चुनाव में राजद ने बचाई महागठबंधन की लाज बिहार विधान परिषद चुनाव में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने दो सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्षी दलों के महागठबंधन की लाज बचा दी। इस चुनाव में महागठबंधन में आपसी लड़ाई देखने को मिली। आरजेडी और कांग्रेस ने पांच सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा और पार्टी के सिटिंग एमएलसी मदन मोहन झा यहां से चुनाव हार गए।