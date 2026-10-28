MLC चुनाव में कांग्रेस और सीपीआई साफ, राजद-भाजपा को फायदा, जन सुराज का खाता खुला और निर्दलीय घटे

बिहार विधान परिषद की 8 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और सीपीआई साफ हो गई। आरजेडी को फायदा हुआ। जन सुराज का खाता खुल गया। भाजपा की एक सीट बढ़ गई, तो निर्दलीय घट गए। जेडीयू को ना तो फायदा हुआ, ना ही नुकसान हुआ।

बिहार विधान परिषद चुनाव में विपक्षी दलों को झटका लगा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सीपीआई को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। दोनों पार्टियों के सिटिंग एमएलसी चुनाव हार गए। दरभंगा शिक्षक से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपनी सीट गंवा दी। वहीं, तिरहुत शिक्षक पर सीपीआई के दो बार के एमएलसी संजय सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा सके। हालांकि, लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव में फायदा हुआ है। पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के संजीव कुमार ने भाजपा के सिटिंग एमएलसी नवल किशोर यादव को हरा दिया। इस चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा हुआ, तो जन सुराज पार्टी का खाता खुल गया। जनता दल यूनाइटेड की संख्या जस की तस है। निर्दलीयों का आंकड़ा घट गया।

कांग्रेस ने दरभंगा शिक्षक गंवाई, पटना में प्रत्याशी को 21 वोट ही मिले बिहार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, मगर एक पर भी जीत नहीं पाई। यहां तक कि कांग्रेस की सिटिंग सीट भी हाथ से चली गई। दरभंगा शिक्षक सीट पर सिटिंग एमएलसी मदन मोहन झा को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मदन मोहन झा दूसरे स्थान पर चले गए। पटना शिक्षक एमएलसी सीट पर कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। यहां कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार को महज 21 वोट मिले।

सीपीआई ने तिरहुत शिक्षक गंवाई वाम दल सीपीआई को भी एमएलसी चुनाव में बड़ा झटका लगा। तिरहुत शिक्षक सीट पर पार्टी के दो बार के एमएलसी संजीव सिंह को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने सीपीआई से यह सीट छीन ली।

एमएलसी चुनाव में आरजेडी का खाता खुला विधान परिषद चुनाव में भले ही दो विपक्षी दलों को झटका लगा, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का इस बार खाता खुल गया। जिन आठ सीटों पर चुनाव हुए, उनमें आरजेडी के पास एक भी नहीं थी। आरजेडी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और पटना शिक्षक सीट पर पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार ने पांच बार के एमएलसी एवं भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव को हरा दिया। आरजेडी के कार्यकारी अध्य7 तेजस्वी यादव पटना शिक्षक पर जीत से खुश नजर आए, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

भाजपा को भी एक सीट का फायदा बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को भी एक सीट का फायदा हुआ। 2020 के चुनाव में भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2026 में भाजपा के खाते में तीन सीटें चली गईं। कोसी स्नातक सीट पर भाजपा के एनके यादव ने अपना कब्जा बरकरार रखा। तिरहुत शिक्षक पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह ने सीपीआई को हराकर कमल खिलाया।

खबर लिखे जाने तक दरभंगा स्नातक सीट पर चुनाव परिणाम आना बाकी है, लेकिन भाजपा के सर्वेश कुमार जीत की ओर अग्रसर हैं। सर्वेश यहां से मौजूदा एमएलसी हैं, 2020 में उन्होंने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। इस बार भाजपा के टिकट से मैदान में हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। इस चुनाव में पटना शिक्षक सीट पर नवल किशोर यादव हार गए, जिससे भाजपा का मजबूत किला ढह गया।

जेडीयू को ना नफा ना नुकसान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मौजूदा एमएलसी चुनाव में ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार ने चौथी बार जीत दर्ज कर जेडीयू का कब्जा बरकरार रखा है। जेडीयू अपने खाते की बाकी तीनों सीटें हार गई। सारण शिक्षक, दरभंगा शिक्षक और तिरहुत स्नातक पर जेडीयू उम्मीदवार पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। 2020 के एमएलसी चुनाव में भी जेडीयू ने एक ही सीट पटना स्नातक पर जीत दर्ज की थी।

जन सुराज पार्टी की विधान परिषद में एंट्री प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। हालिया एमएलसी चुनाव में दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज उम्मीदवार सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मदन मोहन झा को मात देकर जीत हासिल की। वैसे, सारण शिक्षक सीट से एमएलसी रहे आफाक अहमद जन सुराज समर्थित थे, लेकिन उन्होंने 2023 में उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता था। इस बार वह अपनी सीट नहीं बचा पाए। पीके की पार्टी ने सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सात पर हार का सामना करना पड़ा।