बिहार एमएलसी चुनावः राजद कैंडिडेट डॉ संजीव के घर देर रात पहुंची पुलिस, तेजस्वी ने सम्राट पर साधा निशाना

पटना शिक्षक सीट से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस सर्च करने पहुंची। समर्थकों और पुलिस के बीच नोक-झोंक का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।

बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आई है। पटना शिक्षक सीट से राष्ट्रीय जनता दल(राजद)के उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि उनके घर पर कई ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से यहां ठहरे हुए हैं। पुलिस और डॉ संजीव के समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई को लेकर सम्राट सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है लेकिन, इससे राजद के नेता और कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो डॉ संजीव कुमार और उनके भाई राजीव कुमार के संयुक्त आवास का बताया जा रहा है। रात करीब 12 बजे पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची और बाहर मौजूद लोगों का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र से सत्यापन किया। उसके बाद पुलिस अंदर आना चाहती थी जिसका संजीव कुमार के समर्थकों ने विरोध किया।

सोशल मीडिया फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिना सर्च वारंट के पुलिस राजद कैंडिडेट के घर पर पहुंची और परेशान किया गया, उन्हें हताश करने की असफल कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि सरकार तंत्र का गलत उपयोग कर रही है। लेकिन, लालू प्रसाद यादव, उनके कार्यकर्ता या नेता डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार की कमान गलत हाथों में दे दिया गया है जो राज्य को बर्बाद कर देंगे। चुनाव से ठीक पहले ऐसे सर्च की कोई आवश्यकता नहीं है।