बिहार एमएलसी चुनावः राजद कैंडिडेट डॉ संजीव के घर देर रात पहुंची पुलिस, तेजस्वी ने सम्राट पर साधा निशाना
पटना शिक्षक सीट से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस सर्च करने पहुंची। समर्थकों और पुलिस के बीच नोक-झोंक का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है।
बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आई है। पटना शिक्षक सीट से राष्ट्रीय जनता दल(राजद)के उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि उनके घर पर कई ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से यहां ठहरे हुए हैं। पुलिस और डॉ संजीव के समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्रवाई को लेकर सम्राट सरकार पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही है लेकिन, इससे राजद के नेता और कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं।
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो डॉ संजीव कुमार और उनके भाई राजीव कुमार के संयुक्त आवास का बताया जा रहा है। रात करीब 12 बजे पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची और बाहर मौजूद लोगों का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र से सत्यापन किया। उसके बाद पुलिस अंदर आना चाहती थी जिसका संजीव कुमार के समर्थकों ने विरोध किया।
सोशल मीडिया फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिना सर्च वारंट के पुलिस राजद कैंडिडेट के घर पर पहुंची और परेशान किया गया, उन्हें हताश करने की असफल कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि सरकार तंत्र का गलत उपयोग कर रही है। लेकिन, लालू प्रसाद यादव, उनके कार्यकर्ता या नेता डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार की कमान गलत हाथों में दे दिया गया है जो राज्य को बर्बाद कर देंगे। चुनाव से ठीक पहले ऐसे सर्च की कोई आवश्यकता नहीं है।
वीडियो में संजीव कुमार के समर्थक पुलिस से बहस करते हुए दिख रहे हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार देर रात पुलिस को भेजकर परेशान कर रही है। वे पुलिस टीम से सर्च के लिए आवश्यक आदेश की मांग की। इस पर पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस को ही सूचना मिली है कि चुनाव प्रचार का समय सीमा खत्म होने के बाद भी कुछ बाहरी लोग यहां मौजूद हैं जिनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। वे सही होंगे तो पुलिस उनका सत्यापन करके वापस लौट जाएगी। विरोध कर रहे संजीव कुमार से समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट और निवर्तमान एमएलसी नवल किशोर यादव ने सैकड़ों की संख्या में फेक वोटर बनाए जिन्हें पटना में रखा गया है लेकिन, पुलिस उनके घर पर नहीं जाती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें