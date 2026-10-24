बिहार MLC चुनाव: फाइनल डेटा में 10 फीसदी बढ़ गया मतदान, पटना में 21 परसेंट का उछाल

बिहार MLC चुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। शाम चार बजे तक जारी आंकड़ों के मुकाबले स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग आठ प्रतिशत का उछाल आया है। जबकि पटना में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 8 सीटों पर हुए चुनाव में मतदान के अंतिम आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। शुक्रवार शाम चार बजे तक जारी आंकड़ों के मुकाबले अंतिम वोटिंग प्रतिशत में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 10 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बदलाव पटना स्नातक सीट पर में देखने को मिला, जहां मतदान का आंकड़ा करीब 21 प्रतिशत बढ़ गया।

ग्रेजुएट सीट पर पटना में मतदान प्रतिशत करीब 21 प्रतिशत, तिरहुत में 6 प्रतिशत, दरभंगा में 14 प्रतिशत, और कोसी में 2 फीसदी बढ़ा है। अंतिम आंकड़ों के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 57.56 प्रतिशत, तिरहुत में 48.51 प्रतिशत, दरभंगा में 54.73 प्रतिशत और कोसी में 54.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। चारों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान 53.42 प्रतिशत रहा। वहीं, शाम चार बजे तक जारी आंकड़ों में पटना स्नातक सीट पर 36.19 प्रतिशत, तिरहुत में 42.15 प्रतिशत, दरभंगा में 42 प्रतिशत और कोसी में 52.51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इस लिहाज से पटना में शुरुआती और अंतिम आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा अंतर सामने आया है।

शिक्षक सीटों पर भी बढ़ा वोटिंग प्रतिशत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के मुकाबले अंतिम मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 18 प्रतिशत, सारण में 2, तिरहुत में 4 और दभंगा में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 74.75 प्रतिशत, सारण में 89.05 प्रतिशत, तिरहुत में 82.99 प्रतिशत और दरभंगा में 85.87 प्रतिशत मतदान पड़े हैं। चारों शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान 82.85 प्रतिशत रहा। इससे पहले शाम चार बजे तक पटना में 56.89 प्रतिशत, सारण में 87.16 प्रतिशत, तिरहुत में 78.10 प्रतिशत और दरभंगा में 79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

अंतिम आंकड़े देर से क्यों आए? चुनाव आयोग ने शाम चार बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी करते हुए पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम मतदान प्रतिशत बाद में जारी किया जाएगा। अंतिम आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे दो संभावित वजहें हो सकती हैं। पहला वोटिंग का निर्धारित समय शाम चार बजे तक था, लेकिन उस समय तक मतदान केंद्रों पर कतार में लगे मतदाताओं को वोट डालने का मौका दिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण विवाद हो सकता है।

पहले पीछे फिर सबसे आगे हो गया पटना पटना में वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ा है, जिसका मतलब है कि पटना में मतदान के आखिरी दौर में बड़ी संख्या में वोटर बूथ पर शाम 4 बजे से पहले आकर लाइन में लग गए और उनके वोट से शाम 4 बजे तक के नंबर में सबसे पीछे चल रहा पटना ग्रेजुएट सीट पर सबसे आगे हो गया है। दरअसल, पटना ग्रेजुएट सीट इस चुनाव का मुख्य आकर्षण है, जहां जेडीयू के कैंडिडेट नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के ही विधायक अनंत सिंह ने खुली बगावत कर दी है। अनंत सिंह ने यहां जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए वोट मांगा है।