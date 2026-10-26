बिहार एमएलसी चुनाव: 5 शहरों में होगी 8 MLC सीटों की मतगणना; कहां-कहां काउंटिंग , रिजल्ट कब तक?

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मंगलवार को पांच शहरों में 8 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। शाम में परिणाम मिलने की संभावना है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव को लेकर 23 अक्तूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम जारी होगा। चार स्नातक एवं चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए सभी संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

सोमवार को चुनाव आयोग ने बताया कि मतगणना तय समय आठ बजे सुबह से शुरू होगी। इसके लिए मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना कर्मियों की तैनाती की जा चुकी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसारो बैलेट पेपर से हुए इन चुनावों में पहले कुल मान्य वोटों का कोटा तय किया जाएगा। नियमानुसार, यह कुल मान्य वोटों का 50 फीसदी होता है। जैसे, कुल मान्य वोट 10 हजार डाले गए हैं तो इसका कोटा 5000 वोट पर तय होगा। इसके बाद प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती सबसे पहले की जाएगी। प्रथम वरीयता के वोट अगर तय कोटा से अधिक हैं तभी जीत की संभावना बनेगी। इसमें कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एलिमिनेट करते हुए उसके दूसरी वरीयता के वोटों को आगे रहने वाले उम्मीदवारों के वोटों में जोड़कर गिनती की जाएगी। इसी प्रकार क्रमश: सभी वोटों की गिनती होगी और अंतिम चुनाव परिणाम जारी होगा।

कहां बनाए गए हैं मतगणना केंद्र?

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट, मतगणना केंद्र, जिला कोसी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्णिया

तिरहुत, प्रशासनिक भवन, एमआईटी कॉलेज, मुजफ्फरपुर

पटना बांकीपुर राजकीय कन्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल, पटना

दरभंगा प्रथम तल, खेल भवन सह व्यायामशाला, दरभंगा

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट, मतगणना केंद्र, जिला सारण, एसवीएन राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, छपरा सारण

तिरहुत, प्रशासनिक भवन, एमआईटी, मुजफ्फरपुर

पटना, बांकीपुर राजकीय कन्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल, पटना

दरभंगा, दूसरा तल, खेल भवन सह व्यायामशाला, दरभंगा

शाम के बाद ही परिणाम मिलने की संभावना आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतगणना के दिन शाम के बाद ही विभिन्न सीटों के चुनाव परिणाम सामने आने की संभावना है। अगर किसी भी उम्मीदवार को कोट के वोट के बराबर या उससे अधिक नहीं मिलता है तो तब तक वोटों को गिनती होगी जब तक आगे रहने वाले उम्मीदवार को तय प्रक्रिया के तहत कोटा से अधिक वोट नहीं मिल जाए।