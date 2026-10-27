Bihar MLC Election Result LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर मतगणना आज, शिक्षक-स्नातक ने किस पर जताया है भरोसा

बिहार की 8 एमएलसी सीटों के लिए आज मतगणना का दिन है।

Bihar MLC Election Result LIVE: बिहार के लिए आज का दिन खास है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद आज मतगणना का दिन है। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। परिणाम देर शाम आने की संभावना है। आज यह पता चल जाएगा कि स्नातक और शिक्षकों ने किसपर अपना भरोसा जताया है। इन सभी 8 सीटों में सबसे चर्चित सीट पटना स्नातक सीट है। इस सीट से जदयू के नीरज कुमार और जनसुराज के अनुज सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव में अनुज सिंह को जदयू विधायक अनंत सिंह का समर्थन हासिल था। हालांकि, चुनाव के बाद जदयू ने अनंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन चुनाव में जहां नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा किया था तो वहीं अनंत सिंह ने भी कहा था कि वो इस सीट से नीरज कुमार को हरवा कर रहेंगे। इस बीच, मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सुबह 6:00 बजे से बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर मुस्तैद हैं। वहां सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य सभी कार्यों की वो सघन निगरानी कर रहे हैं। मतगणना केंद्र के 100 मीटर की परिधि में सुबह 7:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू है। बता दें कि किसी भी उम्मीदवार को कोटा के वोट के बराबर या उससे अधिक नहीं मिलता है तो तब तक गिनती होगी जब तक आगे रहने वाले उम्मीदवार को तय प्रक्रिया के तहत कोटा से अधिक वोट नहीं मिल जाए।

27 Oct 2026, 07:31:43 AM IST Bihar MLC Election Result LIVE: पटना स्नातक सीट से कौन-कौन हैं अहम उम्मीदवार Bihar MLC Election Result LIVE: कांग्रेस से असद उल्लाह खां, राजद से दिलीप कुमार, जदयू से नीरज कुमार और जनसुराज से अनुज सिंह सहित कुल 18 उम्मीदवार।

27 Oct 2026, 07:23:17 AM IST Bihar MLC Election Result LIVE: जनसुराज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे Bihar MLC Election Result LIVE: बिहार में चार स्नातक तो चार शिक्षक सीट के लिए चुनाव हुए थे। प्रमुख दलों भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस व जनसुराज ने चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया। जदयू और भाजपा चार-चार सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन में राजद ने छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस पांच सीटों पर लड़ी। इकलौते विधायक वाली पार्टी जनसुराज ने सभी आठों सीटों पर उम्मीदवार उतारे।

27 Oct 2026, 07:11:43 AM IST Bihar MLC Election Result LIVE: अनंत सिंह ने जनसुराज प्रत्याशी के लिए मांगे थे वोट Bihar MLC Election Result LIVE: एनडीए में जदयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जनसुराज उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। हालांकि अनंत सिंह को दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी ओर पिछले साल विधानसभा चुनाव में साझा चुनाव लड़ने वाला इंडिया गठबंधन विधान परिषद चुनाव में तितर-बितर हो गया। सबों ने अपने-अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारे।