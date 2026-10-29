Bihar MLC Election Result: कोई चेहरा बड़ा नहीं, 30 साल की कुर्सी गंवाकर और क्या बोले नवल किशोर यादव?

नवल किशोर यादव ने कहा कि लोकतंत्र में कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है। सबसे ऊपर मतदाता होते हैं। जिसे चाहे जीत दिला दे या जिसे हार का मुंह दिखा दे।

Bihar MLC Election Result: पटना शिक्षक एमएलसी सीट पर पांच बार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता नवल किशोर यादव छठी बार चुनाव हार गए। आरजेडी के डॉ संजीव कुमार ने उन्हें पराजित किया। भाजपा के किले में अपनी हार पर नवल किशोर यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि हार-जीत लगा रहता है। जनता के आगे कोई चेहरा बड़ा नहीं होता। यह सीट हारने से विरोधि दलों को बीजेपी के खिलाफ मौका मिल गया है।

नवल किशोर यादव ने कहा कि लोकतंत्र में कोई चेहरा बड़ा नहीं होता है। सबसे ऊपर मतदाता होते हैं। जिसे चाहे जीत दिला दे या जिसे हार का मुंह दिखा दे। जबतक वे मेरे साथ थे तबतक जीत मिलती रही। हालांकि, इस बार भी जनता साथ मिला, 10-20 वोट से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए चुनाव के परिणाम से कोई गिला शिकवा नहीं है। हर फैसले के लिए मतदाताओं का धन्यवाद है।

उन्होंने कहा कि चुनावी परिणाम पर प्रतिपक्ष के बयान का कोई मायने नहीं है। रुलिंग पार्टी जो भी कर ले, प्रतिपक्ष तो हमेशा खिलाफ में ही बोलेगा। उन्होंने आगे की रणनीति पर कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वह सबको मान्य होगा और मेरे लिए भी मान्य है। उन्होंने अपनी कोई इच्छा नहीं जताई।

नवल किशोर यादव पिछले पांच टर्म से पटना शिक्षक एमएलसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार राजद के संजीव कुमार ने बाजी मार ली। 1058 मतों के अंतर से नवल किशोर यादव हार गए। चुनाव में डॉ संजीव को कुल 4487 वोट मिले जबकि नवल किशोर यादव 3430 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रह गए। जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार दिव्या ज्योति 1571 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस की इस सीट पर शर्मनाक हार हुई। पार्टी उम्मीदवार संजय यादव को मात्र 21 वोट मिले। 23 अक्टूबर को हुए चुनाव में कुल 11720 मतदाताओं में से 8758 शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें से 2658 वोट कैंसिल कर दिए गए।

चुनाव परिणाम पर मीडिया को दी गई प्रतिक्रिया में संजीव कुमार ने कहा था कि नवल किशोर यादव हाथी, घोड़ा, ऊंट सब लेकर आए थे। शिक्षकों में महिषासुर का वध कर दिया। इस बार के चुनाव में बहुत परेशानी हुई। सरकार हताश थी। मतगणना केंद्र पर लड़ाई झगड़े हुए।