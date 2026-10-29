Bihar MLC Election Result: कोसी स्नातक पर 5वीं बार भागलपुर का दबदबा, 2002 से बीजेपी है काबिज

कोसी स्नातक सीटपर भागलपुर के एनके यादव ने तीसरी बार जीत दर्ज किया है। उनसे पहले बीरकेश्वर प्रसाद सिंह दो बार एमएलसी बने थे।

वीरेन्द्र कुमार, भागलपुर बिहार की कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. एनके यादव की जीत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सीट पर लगातार पांचवीं बार भागलपुर और भाजपा का कब्जा हुआ है। इस क्षेत्र का बीरकेश्वर सिंह दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं डॉ. एनके यादव ने जीत के साथ हैट्रिक लगाई है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद हुए चुनावों में इस सीट पर भाजपा का दबदबा कायम है। बीरकेश्वर सिंह और डॉ. एनके यादव दोनों भागलपुर से जुड़े हुए हैं।

डॉ. एनके यादव का पूरा नाम डॉ. नरेंद्र कुमार यादव है। डॉ. यादव ने लगातार तीसरी बार भाजपा के टिकट पर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 2009 से की। 2009 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2010 में भागलपुर विधानसभा सीट से लोजपा के टिकट पर भाग्य आजमाया। लेकिन 19479 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 से वह भाजपा के टिकट पर लगातार कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

डॉ. एनके यादव भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सकों में शामिल हैं। उनकी पत्नी डॉ. वीणा यादव एक बार भागलपुर की मेयर रह चुकी हैं। डॉ. एनके यादव मूल रूप से झारखंड के गोड्डा के रहने वाले हैं। लेकिन लंबे समय से वह भागलपुर में आकर बस गये हैं और यहां के मतदाता भी हैं। इसके पूर्व बीरकेश्वर सिंह कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दो बार 2002 और 2008 में जीत दर्ज की थी। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद दो साल तक कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का एक साथ दो लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था।

2002 से भाजपा की पकड़ है मजबूत राजनीति के जानकार हरिवंशमनी सिंह ने बताया कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की पकड़ 2002 के चुनाव से मजबूत हुई। पहली बार बीरकेश्वर प्रसाद सिंह ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। उन्होंने 2002 से 2014 तक कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह पीरपैंती प्रखंड के टोपरा दियारा के रहने वाले थे। उनके बाद भाजपा के टिकट पर डॉ. एनके यादव ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह एमएलसी रहे दिवाकर सिंह के पुत्र सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पहले कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल के जिले आते थे। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदलती रही है। पहले भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल ( बेगूसराय को छोड़कर) के जिले भागलपुर उत्तरी छोटानागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल थे। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके पिता दिवाकर सिंह ने किया था।