बिहार में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी! 30 साल से था जिस सीट पर दबदबा अब उसपर मिली हार

बिहार के शिक्षक निर्वाचन के सभी चार सिटिंग विधान पार्षद अपना चुनाव हार गए हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका भाजपा के लिए है, जिसके 30 साल से विधान पार्षद रहे पार्टी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव चुनाव हार गए हैं। राजद के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने उन्हें 1,057 वोटों से हरा दिया

'बिहार की एक खासियत है—जब-जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, तब-तब बिहार आपको झटका देता है', जब-जब बिहार में चुनावी माहौल बनता है तब-तब सोशल मीडिया पर महरानी वेब सीरीज का ये डायलॉग काफी चर्चा में आ जाता है। बिहार में इस समय एक ऐसे चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को भी झटका दिया है। बिहार विधान परिषद चुनाव में शिक्षक निर्वाचन सीटों पर हुए चुनाव में शिक्षकों ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। वहीं बीते 30 सालों से राजधानी पटना में अजेय रहे भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है।

दरक रहा भाजपा का किला! बता दें कि, विधान परिषद चुनाव के नतीजों में बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के अपराजेय होने का मिथक भी धीरे-धीरे टूटता भी दिखाई दे रहा है। भाजपा के सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले पटना और उसके आसपास के शहरी मतदाताओं का भगवा पार्टी से मोहभंग होता दिख रहा है। बिहार के शिक्षक निर्वाचन के सभी चार सिटिंग विधान पार्षद अपना चुनाव हार गए हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका भाजपा के लिए है, जिसके 30 साल से विधान पार्षद रहे पार्टी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव चुनाव हार गए हैं। राजद के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने उन्हें 1,057 वोटों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पटना शिक्षक सीट पर नवल किशोर यादव का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया।

बिहार में भाजपा नेता नवल किशोर यादव की गिनती जमीनी नेताओं में होती है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से उनके पक्ष में माहौल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन राजद के डॉ. संजीव कुमार ने नवल किशोर यादव को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। बता दें कि, नवल किशोर यादव साल 1996 में पहली बार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुने गए थे।इसके बाद नवल किशोर लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। वहीं साल 2026 में बीजेपी का वर्चस्व पटना सीट पर इस बार टूट गया।

जानें किसे कहां से मिली जीत बिहार की 8 विधान परिषद सीटों में से 6 शिक्षक निर्वाचन सीटों पर रिजल्ट आ गया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चार सीटों में शिक्षकों ने किसी एक पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। इस वजह से भाजपा, राजद, जन सुराज के साथ-साथ एक सीट पर निर्दलीय को भी जीत मिली है। पटना में आरजेडी, तिरहुत में बीजेपी, दरभंगा में जन सुराज और सारण में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। पटना शिक्षक सीट से आरजेडी के डॉ संजीव जीते हैं। तिरहुत शिक्षक सीट की बात करें तो इसे बीजेपी ने अपने नाम किया है। बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने ये सीट जीती है। दरभंगा शिक्षक सीट सजन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने अपने नाम की है। वहीं सारण शिक्षक सीट से BJP के बागी निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज ने जीत हासिल की है। पटना स्नातक सीट से जेडीयू के नीरज कुमार जीते हैं।

वहीं चुनावी रणनीतिकार से राजनेता फिर विधायक बने प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। दरभंगा शिक्षक सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। यहां जन सुराज पार्टी के सुरेश राय ने कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा को 324 वोटों से हरा दिया। दरभंगा के अलावा दूसरी सीटों पर भी जनसुराज बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आई है।