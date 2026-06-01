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बिहार में MLC चुनाव का बिगुल, 10 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू; क्या रोहिणी आचार्य लड़ेंगी चुनाव?

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा और 18 जून को वोटिंग होगी। रोहिणी आचार्या ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया है।

बिहार में MLC चुनाव का बिगुल, 10 सीटों के लिए नामांकन आज से शुरू; क्या रोहिणी आचार्य लड़ेंगी चुनाव?

Bihar MLC Election: बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली विधानसभा कोटे की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी होने जा रही है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही सभी प्रत्याशी अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और इसके साथ ही सूबे में शह-मात का नया खेल शुरू हो जाएगा।

8 जून तक दाखिल होंगे पर्चे, 18 जून को सुबह से डाले जाएंगे वोट

चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है। इसके अगले दिन यानी 9 जून को सभी दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून निर्धारित है। यदि आवश्यक हुआ, तो इन सभी सीटों के लिए 18 जून को सुबह से मतदान कराया जाएगा और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये सभी सीटें सीधे विधानसभा कोटे की हैं, जिसके कारण विधायकों के वोट बेहद निर्णायक होंगे।

मेरे चुनाव लड़ने की खबर महज अफवाह: रोहिणी

इस चुनावी गहमा-गहमी के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने विधान परिषद चुनाव लड़ने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक तीखा पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "कुछ लोग मेरे विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहे हैं। झूठ फैलाने से मेरी छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।" रोहिणी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पहले भी उनके नाबालिग बेटे और सासू मां के विधानसभा चुनाव लड़ने की झूठी अफवाहें फैलाई गई थीं। उन्होंने साफ किया कि उनका विरोध हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

एनडीए सभी 10 सीटों पर दर्ज करेगा ऐतिहासिक जीत: उमेश सिंह कुशवाहा

दूसरी तरफ, NDA ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि मार्च 2026 में राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई थी और इसी तरह विधान परिषद की सभी 10 सीटों पर भी एनडीए क्लिन स्वीप करेगा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के बीच एक अहम बैठक भी हुई है, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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