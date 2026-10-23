Bihar MLC Election LIVE: 8 सीटों पर 150 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज, 5 लाख से अधिक वोटर

Bihar MLC Election LIVE: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए आज शुक्रवार को चुनाव हो रहे हैं। 933 मतदान केंद्रों पर पांच लाख से अधिक मतदाता 50 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

Bihar MLC Election LIVE: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान है। संबंधित क्षेत्रों के 933 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला पांच लाख से अधिक मतदाता करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच सीधी टकराव के कारण चुनाव सबसे रोचक बन गया है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मतदान के लिए संबंधित क्षेत्रों के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश दिया गया है।

विधान परिषद चुनाव 2026 में 5 लाख 32 हजार 847 मतदाता आठों सीट पर उम्मीदवारों की जीत-हार तय करने वाले हैं। आठ में से चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4,92,594 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 3,55,522 पुरुष, 1,37,038 महिला एवं 34 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। कोसी स्नातक सीट के लिए 1,34,072, तिरहुत के लिए 1,43,988, दरभंगा के लिए 1,26,951 एवं पटना के लिए 87,583 मतदाता हैं। वहीं, चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पर कुल 40,253 मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। इनमें 30,677 पुरुष, 9573 महिला एवं 3 थर्ड जेंडर हैं। इसके तहत तिरहुत सीट के लिए 8760, दरभंगा सीट के लिए 9026, पटना सीट के लिए 11,719 एवं सारण सीट के लिए 10,748, मतदाता हैं।

Bihar MLC Election LIVE Updates:

7:40 AM- पुलिस की अपील, निर्भीक होकर वोट डालें पटना रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। चुनाव में गड़बड़ी व अशांति फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा में चुनाव के दौरान सुरक्षा की समीक्षा के बाद कहा कि शांतिपूर चुनाव के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

7:19 AM- मतदान के लिए सरकारी कर्मियों का छुट्टी बिहार सरकार ने एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए सरकारी कर्मियों को आकस्मिक छुट्टी दी है। जिन क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहे हैं वहां के कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। जिन कर्मियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है उन्हें ही छुट्टी दी जाएगी।

संजीव कुमार के आवास पर पुलिस के पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के उम्मीदवार को परेशान कर रही है। तेजस्वी यादव न सीधे-सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशान पर लिया।

06:58 AM- राजद कैंडिडेट डॉ संजीव कुमार के घर देर रात पहुंच पुलिस पटना शिक्षक विधान परिषद सीट से चुनाव लड़ रहे राजद उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस पहुंची। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि कैंडिडेट के आवास पर कुछ ऐसे लोग ठहरे हुए हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सत्यापन करने की बात बताकर पुलिस पहुंची थी। पुलिस और संजीव कुमार के समर्थकों के बीच जोरदार बहस हुई।

06:46 AM- दरभंगा स्नातक सीट पर सर्वाधिक उम्मीदवार जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है तो दरभंगा ग्रेजुएट सीट पर उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। यहां से 40 कैंडिटेड अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर एनडीए से बीजेपी, राजद, कांग्रेस, जन सुराज ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।

06:41 AM- सभी मतदान केंद्रों पर कर्मी पहुंचे विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए सभी बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। आठ बजे से मतदान शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं।

06:39 AM- सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा एमएलसी चुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की जा सके। पटना में 42 उड़न दस्ता और 17 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है।