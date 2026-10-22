बिहार MLC चुनाव: हर सीट पर कांटे की टक्कर, निर्दलीय दे रहे कड़ी चुनौती; 8 सीटों पर पांच लाख से ज्यादा मतदाता

बिहार MLC चुनाव में 8 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। चुनाव में राजद ने छह तो कांग्रेस ने पांच सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पटना शिक्षक एवं स्नातक सीटें, कोसी एवं दरभंगा स्नातक में राजद व कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने एनडीए के उम्मीदवार मुकाबले में हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में आठ सीटों के 5,32,847 मतदाता 150 उम्मीदवारों के भाग्य का शुक्रवार को फैसला करेंगे। सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को जनसुराज और निर्दलीयों से कड़ी टक्कर मिल रही है। पटना, दरभंगा, कोसी एवं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जबकि तिरहुत, दरभंगा, पटना एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 993 बूथों पर मतदान होगा। सभी आठ सीटों पर निवर्तमान प्रतिनिधि भी मैदान में हैं। ये प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से करीबी मुकाबले में हैं। महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी कई सीटों पर टक्कर होगी। राजद, कांग्रेस व वाम दलों के बीच सीट साझेदारी नहीं हो पाई।

राजद ने छह तो कांग्रेस ने पांच सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पटना शिक्षक एवं स्नातक सीटें, कोसी एवं दरभंगा स्नातक में राजद व कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने एनडीए के उम्मीदवार मुकाबले में हैं। सारण शिक्षक एवं तिरहुत स्नातक सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, यहां राजद उम्मीदवारों के सामने एनडीए के उम्मीदवार हैं। राजद ने दरभंगा एवं तिरहुत शिक्षक सीट से उम्मीदवार नहीं दिया है। निर्दलीयों के अलावा जनसुराज भी सभी सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

शिक्षक सीट पर पटना में भाजपा, सारण में निर्दलीय, तिरहुत में भाकपा, दरभंगा में कांग्रेस। स्नातक में पटना में जदयू, दरभंगा-तिरहुत में निर्दलीय, कोसी में भाजपा का कब्जा है। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम चार बजे थम गया। चार शिक्षक एवं चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा। 27 अक्तूबर को मतगणना होगी। उसके बाद चुनाव परिणाम जारी हो जाएगा।

स्नातक सीट के 90 एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 60 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। जिन आठ सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत व सारण शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव क्षेत्रों में प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। मतदान दल गुरुवार की शाम से बूथों पर जाने के लिए रवाना होंगे। संबंधित जिलों में प्रखंड स्तर पर मतदान केंद्र बने हैं। का गठन किया गया है। इस बीच, निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मतगणना केंद्र की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और सुविधाओं का जायजा लिया।गुरुवार से ही केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करना है।

शिकायत के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें ● निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय - 0612-2219205, 0612-2233578

● जिला नियंत्रण कक्ष, पटना - 0612-2999774

● जिला नियंत्रण कक्ष, नालंदा - 18003456323