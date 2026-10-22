MLC चुनाव में झगड़ा नहीं सुलझा, लेकिन जोश हाई; बीजेपी का सारी सीटों पर जीत का दावा

एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच झगड़ा नहीं सुलझा है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी 8 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है।

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। स्नातक और शिक्षक मतदाता तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी और सारण में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस बीच चुनाव के रिजल्ट को लेकर एनडीए में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि सभी 8 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी महागठबंधन में भारी उठापटक है। इनके उम्मीदवार आमने-सामने हैं। उन्होंने सभी सीटों पर एनडीए की जीत का कारण भी समझाया।

गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए सभी आठ सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। और जो स्थितियां दिख रही हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की जीत होगी। इस चुनाव में जो वोटर हैं वे स्नातक और शिक्षक हैं। हमारी सरकार ने इनके लिए काफी काम किया है। इमानदारी पूर्वक इनकी समस्याओं का निदान का प्रयास किया जा रहा है। वित्त रहित शिक्षकों के संस्थानों में एक साथ राशि जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार उन लोगों के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं।

जदयू में नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के भीतर कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो यूपीए में है। इनके दल अलग अलग कैंडिडेट भी खड़े किए हुए हैं। इनके बीच धनतंत्र हावी है। वहां बिना धन के समर्थन ही नहीं मिलता है। किसी दल में आपस में कुछ मतभेद जो सकते हैं लेकिन,एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और आठ के आठों सीटें हम लोग जीतेंगे।

इधर अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच सुलह की कोई स्थिति नहीं बन रही है। अनंत सिंह बार-बार ऐलान कर चुके हैं कि वे नीरज कुमार की जमानत जब्त कराकर छोड़ेंगे। उन्होंने पटना स्नातक सीट पर अपने समर्थित कैंडिडेट(जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार) अनुज कुमार की जीत का दावा किया है। अनंत सिंह ने अभी भी अपना दावा वापस नहीं लिया है।