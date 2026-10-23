Bihar MLC Election LIVE: टीचर वोटिंग तेज, पिछड़े ग्रेजुएट; मोकामा में भिड़े अनंत और नीरज के समर्थक
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के चुनाव के लिए संबंधित जिलों में सुबह 8 बजे से मतदान चल रहा है। एमएलसी चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे।
पटना के बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में गुरुवार को मतदान दल को बैलट बॉक्स देने का इंतजाम।
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के चुनाव के लिए जारी मतदान में सुबह 10 बजे तक टीचर सीट पर 11.05 फीसदी और ग्रेजुएट सीट पर 5.86 फीसदी मतदान हुआ है। स्नातक की पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी, जबकि शिक्षक की पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीट पर पांच लाख से ज्यादा मतदाता अगले 6 साल के लिए विधान पार्षद चुन रहे हैं। फिलहाल स्नातक सीटों में पटना से जेडीयू के नीरज कुमार, दरभंगा से बीजेपी के सर्वेश कुमार, तिरहतु से निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी और कोसी से बीजेपी के एनके यादव एमएलसी हैं। टीचर में पटना से बीजेपी के नवल किशोर यादव, दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत से सीपीआई के संजय सिंह और सारण से जन सुराज के अफाक अहमद विधान पार्षद हैं। इनका कार्यकाल 16 नवंबर को पूरा हो रहा है। पटना स्नातक सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां जेडीयू के कैंडिडेट नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के ही विधायक अनंत सिंह खुलेआम प्रचार कर रहे हैं और जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं।
विधान परिषद चुनाव में एक से अधिक कैंडिडेट को वरीयता वोट दे सकते हैं मतदाता
विधान परिषद की स्थानीय निकाय, शिक्षक और स्नातक सीटों के चुनाव में मतदाता के पास एक से अधिक प्रत्याशी को वरीयता का वोट देने का अधिकार है। मतलब, चुनाव में अगर पांच कैंडिडेट हैं तो एक वोटर किसी को पहली वरीयता, किसी को दूसरी वरीयता, किसी को तीसरी, चौथी या पांचवीं वरीयता का वोट दे सकता है। इस चुनाव के मतों की गिनती भी अलग तरह से होती है। वरीयता के मतों में अगर पहली वरीयता में ही कोई कैंडिडेट कुल मतदान का 50 फीसदी से 1 वोट ज्यादा पा ले तो वो जीत जाता है, नहीं तो पहले राउंड में सबसे कम वोट पाने वाले को गिनती से बाहर कर देते हैं। एलिमिनेशन में जो कैंडिडेट गिनती से बाहर होता है, उसको मिले पहली वरीयता के बैलट पेपर में बाकी कैंडिडेट को मिले दूसरी वरीयता के मत गिने और जोड़े जाते हैं। एलिमिनेशन और वोट जोड़ की यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक किसी को 50 फीसदी से 1 ज्यादा वोट ना आए या अंत में स्पष्ट रूप से बचे दो कैंडिडेट में एक आगे हो। 27 अक्टूबर को मतों की गिनती और नतीजे आएंगे।
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: मोकामा में अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक भिड़े, एसडीपीओ ने खदेड़ा
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: पटना स्नातक एमएलसी सीट के चुनाव को लेकर मोकामा में बवाल हो गया है।अनंत सिंह समर्थक विपिन सिंह सहित कई अन्य को डीएसपी ने हिरासत में ले लिया है। प्रखंड कार्यालय बूथ के पास उपद्रव की कोशिश करने के आरोप में विपिन सिंह को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। नीरज कुमार और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच भिड़ंत को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसडीपीओ रामकृष्ण ने कई जगहों पर दबिश दी है और दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ दिया गया है।
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: टीचर सीटों पर तेज मतदान, ग्रेजुएट के वोटर पिछड़े
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: एमएलसी चुनाव के मतदान का सुबह 10 बजे तक का डेटा आ गया है। शिक्षक सीटों पर तेजी से वोटिंग हो रही है, लेकिन ग्रेजुएट सीटों पर मतदान की रफ्तार बहुत धीमी है। सुबह 10 बजे तक टीचर सीटों में सारण में 13.56 फीसदी, पटना में 12.88 फीसदी, दरभंगा में 12 फीसदी और तिरहुत में 5.88 परसेंट मतदान हो गया है। स्नातक सीटों में सुबह 10 बजे तक कोसी में 5.15 फीसदी, पटना में 5.5 फीसदी, तिरहुत में 4.81 परसेंट और दरभंगा में 8 फीसदी वोटिंग हुई है।
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: मजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण मतदान
Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया शुक्रवार सुबह से शुरू हो गई। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जिले के करीब 4130 वोटर 20 मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं स्नातक क्षेत्र के लिए 62715 मतदाताओं के लिए 70 बूथ हैं। शुरुआत में मतदान की रफ्तार काफी धीमी देखने को मिल रही है। अधिकांश मतदान केंद्रों पर इक्का-दुक्का मतदाता ही खड़े दिख रहे हैं। जिला निवार्चन कार्यालय के अनुसार मतदान शाम 4 बजे तक होगा।