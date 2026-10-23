Bihar MLC Election LIVE: टीचर वोटिंग तेज, पिछड़े ग्रेजुएट; मोकामा में भिड़े अनंत और नीरज के समर्थक

Bihar MLC Election 2026 Voting LIVE: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के चुनाव के लिए जारी मतदान में सुबह 10 बजे तक टीचर सीट पर 11.05 फीसदी और ग्रेजुएट सीट पर 5.86 फीसदी मतदान हुआ है। स्नातक की पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी, जबकि शिक्षक की पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीट पर पांच लाख से ज्यादा मतदाता अगले 6 साल के लिए विधान पार्षद चुन रहे हैं। फिलहाल स्नातक सीटों में पटना से जेडीयू के नीरज कुमार, दरभंगा से बीजेपी के सर्वेश कुमार, तिरहतु से निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी और कोसी से बीजेपी के एनके यादव एमएलसी हैं। टीचर में पटना से बीजेपी के नवल किशोर यादव, दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत से सीपीआई के संजय सिंह और सारण से जन सुराज के अफाक अहमद विधान पार्षद हैं। इनका कार्यकाल 16 नवंबर को पूरा हो रहा है। पटना स्नातक सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां जेडीयू के कैंडिडेट नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के ही विधायक अनंत सिंह खुलेआम प्रचार कर रहे हैं और जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं।